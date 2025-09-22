Le Classique tourne à la crise avant même d’entrer sur le terrain : l’OM fait céder la LFP et le PSG dans un bras de fer inédit. Décisions coup de poing, règlements brandis et ambiance explosive, ce report restera dans l’histoire !

Quand la météo s’invite, tout explose avant OM-PSG

La pluie s’est abattue sur Marseille, paralysant le choc tant attendu entre l’OM et le PSG et déclenchant une tempête en coulisses. Alors que tout le monde attendait le duel sur le terrain, c’est un affrontement institutionnel féroce qui s’engage : la Ligue, Paris et l’OM s’affrontent sur la date du Classique. Impossible de s’entendre, chaque camp campe sur ses positions.

L’OM sort la règle qui change tout… et claque la porte aux négociations

Paris voulait décaler le match pour ne pas manquer la cérémonie du Ballon d’Or, ses stars étant attendues en grande pompe. Mais Marseille refuse catégoriquement toute faveur ! Appuyés sur l’article 548 du règlement, qui impose de rejouer “le lendemain hors cas extrêmes”, les dirigeants olympiens s’accrochent : il y aura OM-PSG dès le jour d’après, point final. Pas question d’avantager le PSG !

L’OM s’accroche au règlement à la lettre

Aucun report permis au-delà de 24h

Respect absolu de l’éthique sportive défendu par Marseille

Comment l’OM a fait plier le PSG et la Ligue

Face aux pressions pour changer la date, l’OM choisit la confrontation directe : menace de saisir les instances en cas de magouille sur le calendrier. Le PSG et la LFP, dos au mur, finissent par céder face à la détermination phocéenne. En imposant sa loi, Marseille retourne la situation et remporte ce premier round… sans jouer une seule minute !