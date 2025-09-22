Avec la blessure d’Abner pour deux à trois semaines, Paulo Fonseca va devoir être très minutieux pour le poste de latéral gauche.

Le coup est dur pour l’Olympique Lyonnais. Abner, victime d’une blessure aux adducteurs à l’entraînement juste avant le match face à Angers, ne reviendra pas tout de suite sur les terrains. Les examens passés par le défenseur brésilien confirment une indisponibilité estimée entre deux et trois semaines, selon Ligue 1+.

Conséquence directe : Abner manquera les deux déplacements de cette semaine, à Utrecht en Coupe d’Europe puis à Lille en Ligue 1, ainsi que la réception de Toulouse prévue le 5 octobre. La trêve internationale de la mi-octobre lui offrira une fenêtre de récupération, et son retour est espéré pour le choc face à Nice, programmé le 18 octobre.

Une gestion délicate pour Fonseca

Cette absence laisse Paulo Fonseca avec un choix limité au poste de latéral gauche. Nicolas Tagliafico reste la seule option naturelle, mais l’Argentin sort à peine d’un retour progressif et n’a pas encore retrouvé l’intégralité de ses moyens physiques. Le staff technique devra donc doser son utilisation avec prudence.

Pour pallier ce manque, l’entraîneur lyonnais pourrait s’appuyer sur la polyvalence de certains éléments comme Téo Barisic ou Moussa Niakhaté. Une autre alternative réside en Ainsley Maitland-Niles, capable d’occuper les deux côtés, mais déjà très sollicité sur le flanc droit.

Une période charnière

Avec plusieurs rendez-vous importants à venir, la blessure d’Abner tombe au plus mauvais moment. Si l’OL veut rester compétitif en championnat comme en Europe, il faudra trouver rapidement un équilibre dans les couloirs défensifs. L’efficacité de cette gestion pourrait peser lourd dans la dynamique des prochaines semaines.