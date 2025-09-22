OM – PSG : la victoire des Marseillais déjà écrite ? 
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OL : un titulaire absent plusieurs semaines, énorme casse-tête pour Fonseca

OL : un titulaire absent plusieurs semaines, énorme casse-tête pour Fonseca
William Tertrin
22 septembre 2025

Avec la blessure d’Abner pour deux à trois semaines, Paulo Fonseca va devoir être très minutieux pour le poste de latéral gauche.

Le coup est dur pour l’Olympique Lyonnais. Abner, victime d’une blessure aux adducteurs à l’entraînement juste avant le match face à Angers, ne reviendra pas tout de suite sur les terrains. Les examens passés par le défenseur brésilien confirment une indisponibilité estimée entre deux et trois semaines, selon Ligue 1+.

Conséquence directe : Abner manquera les deux déplacements de cette semaine, à Utrecht en Coupe d’Europe puis à Lille en Ligue 1, ainsi que la réception de Toulouse prévue le 5 octobre. La trêve internationale de la mi-octobre lui offrira une fenêtre de récupération, et son retour est espéré pour le choc face à Nice, programmé le 18 octobre.

Une gestion délicate pour Fonseca

Cette absence laisse Paulo Fonseca avec un choix limité au poste de latéral gauche. Nicolas Tagliafico reste la seule option naturelle, mais l’Argentin sort à peine d’un retour progressif et n’a pas encore retrouvé l’intégralité de ses moyens physiques. Le staff technique devra donc doser son utilisation avec prudence.

Pour pallier ce manque, l’entraîneur lyonnais pourrait s’appuyer sur la polyvalence de certains éléments comme Téo Barisic ou Moussa Niakhaté. Une autre alternative réside en Ainsley Maitland-Niles, capable d’occuper les deux côtés, mais déjà très sollicité sur le flanc droit.

Une période charnière

Avec plusieurs rendez-vous importants à venir, la blessure d’Abner tombe au plus mauvais moment. Si l’OL veut rester compétitif en championnat comme en Europe, il faudra trouver rapidement un équilibre dans les couloirs défensifs. L’efficacité de cette gestion pourrait peser lourd dans la dynamique des prochaines semaines.

Ligue 1OL

Les plus lus

Roberto De Zerbi en bord de terrain avant le match contre Lorient.
Ligue 1...

OM – PSG : la victoire des Marseillais déjà écrite ? 

Par Bastien Aubert
OL : un titulaire absent plusieurs semaines, énorme casse-tête pour Fonseca
Ligue 1...

OL : un titulaire absent plusieurs semaines, énorme casse-tête pour Fonseca

Par William Tertrin
Real Madrid : la réponse glaciale de Xabi Alonso sur le Ballon d’Or
Liga...

Real Madrid : la réponse glaciale de Xabi Alonso sur le Ballon d’Or

Par William Tertrin
Ludovic Blas (Stade Rennais)
FC Nantes...

FC Nantes – Stade Rennais : après le derby, Pierre Ménès fracasse le projet Beye ! 

Par Bastien Aubert
FC Barcelone : mauvaises nouvelles pour Hansi Flick avec deux joueurs out !
FC Barcelone...

FC Barcelone : mauvaises nouvelles pour Hansi Flick avec deux joueurs out !

Par William Tertrin
Ousmane Dembélé en civil, à son arrivée à Clairefontaine.
Ligue 1...

PSG : un complot contre Dembélé pourrait lui coûter le Ballon d’Or !

Par Bastien Aubert
Igor Miladinovic (ASSE)
ASSE...

ASSE – Stade de Reims : ébloui, Guillou voit deux nouveaux cadors chez les Verts

Par Bastien Aubert
La LFP et Paris mis KO par l’OM !
Ligue 1...

La LFP et Paris mis KO par l’OM !

Par Louis Chrestian
Vinicius Junior (Real Madrid)
Mercato...

Real Madrid Mercato : Vinicius dehors en janvier, le PSG tente le coup ! 

Par Bastien Aubert
La joie de l'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, avec Maxime Bernauer.
ASSE...

ASSE Mercato : un géant quitte les Verts par la petite porte 

Par Bastien Aubert
Florian Thauvin (RC Lens)
Ligue 1...

RC Lens – LOSC : Pierre Ménès allume les Dogues et promet un bel avenir aux Sang et Or 

Par Bastien Aubert
Eirik Horneland (ASSE)
Amiens SC...

ASSE : Horneland annonce un coup dur et une pluie de bonnes nouvelles avant Amiens 

Par Bastien Aubert
Le journaliste de RMC Daniel Riolo.
Ligue 1...

OM – PSG : Daniel Riolo a férocement choisi son camp après le report du Classico 

Par Bastien Aubert
Lamine Yamal (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : énorme camouflet de Yamal à Dembélé (PSG) avant le Ballon d’Or !

Par Bastien Aubert
Hans Hateboer (Stade Rennais)
Ligue 1...

Revue de presse : après le derby, le coupable débusqué et lynché au Stade Rennais ! 

Par Bastien Aubert
OM – PSG : le groupe parisien est tombé ! 
Ligue 1...

OM – PSG : le groupe parisien est tombé ! 

Par Bastien Aubert
Ferran Torres (FC Barcelone)
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : le FC Barcelone a son futur 9, le Real Madrid tient le nouveau CR7 ! 

Par Bastien Aubert
Matthis Abline (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Abline se lâche sur son été agité et lance une phrase choc pour son avenir !

Par Bastien Aubert
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE : le père de Stassin se lâche sur le Mercato, l’objectif en 2026 est annoncé ! 

Par Bastien Aubert
Franck McCourt et Nasser al-Khelaïfi
Ligue 1...

OM – PSG : le Classico encore reporté ? 

Par Bastien Aubert
Yassine Benhattab (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : Castro prêt à aligner une attaque explosive à Toulouse ?

Par Bastien Aubert
OL : nouveau scandale raciste à Lyon ! 
Ligue 1...

OL : nouveau scandale raciste à Lyon ! 

Par Bastien Aubert
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, lors du match contre l'Atalanta.
Ligue 1...

OM – PSG : Luis Enrique prêt à envoyer une équipe B à Marseille !

Par Bastien Aubert
Roland Romeyer
ASSE...

ASSE : Kilmer se sépare définitivement de Romeyer, tous ses atouts envolés !

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet