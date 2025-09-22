OM – PSG : les dernières nouvelles de la pelouse du Vélodrome (vidéo)

Inondée avec les grosses intempéries sur Marseille ce week-end, la pelouse du Vélodrome va beaucoup mieux avant le Classique OM-PSG.

Les Bouches-du-Rhône ont été frappées ce week-end par de violents orages et des pluies particulièrement intenses. Face à ces conditions météorologiques exceptionnelles, la Ligue de Football Professionnel avait préféré jouer la carte de la prudence en décalant la rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain à ce lundi soir.

Un report qui pouvait faire craindre le pire pour l’état du terrain. Pourtant, à quelques heures du coup d’envoi, les images venues du Vélodrome rassurent : le gazon n’a pas souffert. Impeccablement entretenue, la pelouse affiche une tenue remarquable, comme si elle avait échappé au déluge.

Une pelouse impeccable

Pour les joueurs et les spectateurs, c’est une garantie de spectacle. L’affiche la plus attendue de Ligue 1 aura bien lieu dans de bonnes conditions, sans que les intempéries ne viennent perturber le jeu. Preuve que le travail des équipes techniques et le système de drainage du stade ont pleinement tenu leur rôle.

Ce lundi à 20h, Marseille et Paris pourront donc s’affronter sur un terrain digne de l’événement.