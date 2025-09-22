Les réactions de Leonardo Balerdi et d’Illya Zabarnyi après la victoire de l’OM face au PSG.

Après la victoire de l’OM face au PSG lundi soir (1-0), les réactions des joueurs ont mis en lumière deux perspectives contrastées. Pour Illya Zabarnyi, cette rencontre reprogrammée a été particulièrement exigeante. Le défenseur ukrainien a insisté sur la complexité du match et les efforts demandés, tant sur le plan physique que mental : « C’est le football. Tout peut arriver ». Il a reconnu que le PSG n’avait pas exploité toutes ses occasions et aurait pu mieux faire collectivement : « C’est un match difficile. On aurait dû gagner, mais c’est le football. On aurait dû faire mieux », a-t-il confié à Ligue 1+, illustrant à la fois la frustration et la volonté de progresser des Parisiens.

De son côté, Leonardo Balerdi a célébré le succès marseillais en soulignant la force du collectif et l’ambiance exceptionnelle au Vélodrome. Le défenseur argentin a mis en avant l’investissement de toute l’équipe et le rôle crucial des supporters : « C’est la folie. Les supporters le méritent et nous aussi, parce qu’on travaille toujours pour ça ». Il a également valorisé l’engagement de ses coéquipiers face aux assauts parisiens et la rigueur de la préparation : « On est vraiment contents. On ne voulait pas les laisser jouer et je pense qu’on a bien travaillé. Le travail, ça paye ».

Ainsi, ce Classique a vu l’OM remporter ce choc face au PSG en Ligue 1 au Vélodrome, 14 ans après.