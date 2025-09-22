Ousmane Dembélé est sacré Ballon d’Or 2025 devant Lamine Yamal !
OM – PSG (1-0) : les réactions d'Aguerd, Højbjerg et Vitinha

OM – PSG (1-0) : les réactions d’Aguerd, Højbjerg et Vitinha
William Tertrin
22 septembre 2025

Après la victoire de l’OM face au PSG, les joueurs marseillais tels qu’Aguerd et Højbjerg se sont montrés très heureux. Vitinha, milieu parisien, l’était un peu moins.

Un grand moment pour l’OM ! Ce lundi soir, le club phocéen a gagné en Ligue 1 face à Paris au Vélodrome, 14 ans après. Au micro de Ligue 1+, Nayef Aguerd, le buteur, a partagé ses impressions sur son arrivée à l’OM et le déroulement du Classique face au PSG. Le défenseur marocain a apprécié l’accueil reçu et la rapidité de son adaptation : « Je voulais remercier le club pour faciliter l’adaptation. J’ai l’impression d’être là depuis 1 an. On va continuer à travailler. On a un match important contre l’Ajax. C’est aussi la réussite du staff technique. » Il a également évoqué son apport offensif et l’investissement collectif : « Ce n’est mon boulot de marquer mais si j’ai l’occasion, je ne vais pas m’en priver. Les buts qu’on a vu, ce sont des buts qu’on a travaillé. Avec ma taille, on a des joueurs dangereux. On profite de nos armes et de nos qualités. Ce n’était pas un match facile. Ce n’était pas un match facile, c’est une équipe qui joue très bien, qui presse et met de l’intensité. Le coach (Roberto De Zerbi) a su comment les stopper et nous on a fait le travail sur le terrain. Il fallait se sacrifier, faire beaucoup de courses. »

Pierre-Emile Højbjerg a, lui, salué l’engagement de ses coéquipiers et l’ambiance au Vélodrome, qu’il juge déterminante : « C’était magnifique, le soutien et l’engagement dans le stade. C’est une soirée de rêve. Le résultat à Madrid (défaite 2-1) nous a pas plu. » Il a insisté sur la mentalité de l’équipe et la stratégie face au PSG : « On voulait avoir un résultat. On a fait un match comme il fallait. Le PSG est une équipe très forte, on a fait un match très costaud. Le plan est d’être en ligne compacte, d’aller haut pour les chercher, d’être serrés un peu plus bas. Il faut continuer comme ça et repartir demain pour avoir les 3 points à Strasbourg. »

Du côté parisien, Vitinha a reconnu que le PSG n’a pas su imposer son rythme : « Je n’ai pas beaucoup à dire. On a vu de la même façon. Ils ont profité du but rapide, c’est important pour eux avec cette ambiance. Ils essaient de compliquer le match pour nous. On n’a pas trouvé notre rythme, on n’était pas comme d’habitude en terme d’envie. On a tout donné mais il manquait des choses dans le jeu. On a essayé, mais ça n’a pas voulu le faire aujourd’hui. On avait beaucoup de joueurs dehors contre l’Atalanta et on a fait un grand match. Je ne me concentre pas sur les absents, on a des capacités pour gagner même avec ceux qui étaient présents ce soir. C’est important de gagner ces prix (au Ballon d’Or) mais voilà. »

