Au cœur d’un Vélodrome en fusion, le Paris Saint-Germain a cédé 1-0 face à un Olympique de Marseille surmotivé. Un revers qui n’a laissé personne indifférent, surtout dans les rangs parisiens où la frustration était palpable. À l’image d’Achraf Hakimi, l’arrière droit marocain, qui n’a pas caché sa colère après le coup de sifflet final.

Hakimi réplique à la provocation marseillaise

À seulement 26 ans, Achraf Hakimi incarne déjà l’âme de la défense parisienne. Hier soir, alors que les supporters de l’OM multipliaient les provocations aux abords du terrain, le Marocain a répondu sans détour, lançant un cinglant : « vous allez finir deuxième, ferme ta bouche ». La scène, brève mais électrique, s’est déroulée avant même qu’il ne rejoigne le tunnel, encadré par la sécurité. Ce geste fige un instant la rivalité historique entre deux clubs que tout oppose.

Une réaction qui souligne la frustration parisienne

Plus qu’une simple phrase, la sortie de Hakimi traduit une profonde frustration, reflet du vestiaire après cette défaite inattendue. Pour le PSG, il s’agit d’une piqûre de rappel : rien n’est jamais acquis, surtout face à un adversaire historique comme l’OM. Attendu comme l’un des leaders sur le terrain, l’international marocain a montré que la fierté parisienne restait intacte, même dans la difficulté.