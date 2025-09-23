Kylian Mbappé éteint par le nouveau Ballon d’Or !
Louis Chrestian
23 septembre 2025

Qui l’aurait cru ? Ousmane Dembélé, longtemps freiné par les blessures et les doutes, est désormais sacré Ballon d’Or 2024/2025. Une consécration inattendue mais méritée pour l’ailier français, devenu le joueur le plus décisif de la planète, et qui devance même son ami et coéquipier en sélection Kylian Mbappé.

La consécration d’Ousmane Dembélé

De ses débuts prometteurs à Rennes puis à Dortmund, jusqu’à ses années difficiles au FC Barcelone, peu auraient imaginé voir Ousmane Dembélé soulever un jour le Ballon d’Or. Mais à force de travail, de régularité et d’éclairs de génie, l’attaquant du PSG a conquis le monde. Meilleur joueur de l’année, il s’offre la récompense suprême devant les plus grands noms du football actuel.

La réaction de Kylian Mbappé

Toujours élégant malgré sa déception, Kylian Mbappé a tenu à féliciter son ami après la cérémonie :
« Ousmane Dembélé. C’est les émotions mon frère. Tu mérites mille fois. »
Un hommage qui illustre le respect et l’amitié entre les deux champions du monde, mais qui souligne aussi l’étonnant renversement de situation : Dembélé, que beaucoup voyaient dans l’ombre, a devancé Mbappé dans la course au Graal individuel.

Un timing symbolique

Le sacre de Dembélé coïncide avec une période charnière pour Mbappé. Parti du PSG pour rejoindre le Real Madrid, l’attaquant de Bondy n’a pas encore réussi à décrocher le Ballon d’Or qui lui semblait promis depuis des années. À 27 ans en décembre, il reste évidemment dans la course, mais le temps passe et la pression s’accentue.

Mbappé en question

Cette 7e place au classement du Ballon d’Or interroge. Malgré des statistiques toujours impressionnantes, Mbappé peine à transformer son impact individuel en domination absolue sur la scène mondiale. En équipe de France, où il était jusque-là le patron incontesté, son rôle pourrait évoluer avec l’émergence d’un Dembélé auréolé du Ballon d’Or et légitimement prêt à prendre plus de responsabilités.

L’heure de vérité

Kylian Mbappé reste l’un des meilleurs joueurs du monde, mais il doit désormais écrire l’histoire à travers des titres majeurs et des moments inoubliables. Sinon, son parcours pourrait être marqué par d’immenses regrets. Pendant ce temps, Ousmane Dembélé, longtemps dans l’ombre, brille de mille feux au sommet du football mondial.

