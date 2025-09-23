L’ancien président de l’OL Jean-Michel Aulas a dit tout le bien qu’il pense de l’actuelle direction stéphanoise, et notamment d’Ivan Gazidis.

Ecouter L’After ce soir, c’était tomber dans un monde parallèle où Jean-Michel Aulas disait du bien de l’AS Saint-Etienne. L’ancien président de l’OL qui, pendant trois décennies, n’a jamais rien dit de positif sur les Verts s’est laissé aller lors de l’émission de RMC. Il a dit tout le bien qu’il pense d’Ivan Gazidis, arrivé aux commandes de l’ASSE après le rachat par Kilmer Sports à l’été 2024.

« Ils ont parmi les plus grands directeurs généraux du football que j’ai connus, Ivan Gazidis. Je vous le dis : les gens qui sont aujourd’hui à la tête de l’AS Saint-Etienne ont de gros moyens et Ivan est vraiment quelqu’un d’extraordinaire. »

Après une première saison complètement ratée dans le Forez, Kilmer Sports a effectivement corrigé le tir avec brio durant l’intersaison. Les Verts roulent sur la Ligue 2 après sept jours, avec cinq victoires et deux nuls. A tel point que même Jean-Michel Aulas dit du bien d’eux !