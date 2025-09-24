L’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, s’est félicité de l’attitude de ses joueurs, qui n’ont rien lâché à Amiens alors qu’ils ont été bousculés, ce qui leur a permis de s’imposer au final (1-0).

L’ASSE a disputé un vrai gros match, hier, à Amiens. Et a eu du mérite de s’imposer en fin de match grâce à Lucas Stassin (1-0). Les Picards ont longtemps bousculé les Verts en se montrant très vifs en contre. Mais cette équipe de Saint-Etienne a énormément de qualités à faire valoir. Que ce soit individuellement ou collectivement. Interrogé par beIN, dans des propos retranscrits par Evect, Eirik Horneland a d’ailleurs tiré son chapeau à ses troupes pour leur abnégation même si, évidemment, en bon perfectionniste, il a trouvé des axes d’amélioration.

« Ce que je retiens c’est l’attitude des joueurs qui n’ont rien lâché »

« C’était un match difficile. Amiens nous a offert un beau combat. Sur les 20 premières minutes, Amiens a été la meilleure équipe et de loin. Ensuite on est mieux entré dans le match avec plus d’initiatives, on a manqué d’engagement sur la manière de défendre. On a ensuite essayé de reprendre les commandes de la rencontre, mais après le match de samedi, celui-ci est peut-être arrivé trop vite, on n’avait peut-être pas complètement récupéré. Plus le match avançait, plus on a pu se ressaisir avec plus de contrôle. C’était un match dur. Il fallait rester en vie pour avoir cette opportunité avec des joueurs impactants, heureusement pour nous, on en a. Le match était aussi difficile que je l’attendais, ce que je retiens c’est l’attitude des joueurs qui n’ont rien lâché. Je tire mon chapeau à cette équipe d’Amiens qui nous a opposé une bonne résistance, ils ont pris des points contre Reims, Montpellier… On savait que ce serait un match difficile et c’est ce qu’on a vécu. »

« Je ne suis pas agacé par le niveau technique de l’équipe, je savais que ce serait difficile, on n’avait que deux jours pour se reposer, Amiens en a eu un de plus, je savais qu’il fallait se battre, je trouve qu’on n’a pas joué de manière efficace c’est un fait mais on a fait assez pour l’emporter. (…) Amiens a joué son propre match. Ils ont eu des situations. C’est une équipe difficile à jouer. Je pense pas qu’ils aient cherché à nous déchiffrer, ils ont eu de vraies belles situations avec de bons mouvements, ils étaient cinquièmes avant le match, ils ont montré pourquoi ils étaient là. »