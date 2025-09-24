ASSE : Horneland tire un énorme point positif de la victoire à Amiens
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

ASSE : Horneland tire un énorme point positif de la victoire à Amiens

Eirik Horneland donnant des consignes lors du match de l'ASSE contre Clermont.
Raphaël Nouet
24 septembre 2025

L’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, s’est félicité de l’attitude de ses joueurs, qui n’ont rien lâché à Amiens alors qu’ils ont été bousculés, ce qui leur a permis de s’imposer au final (1-0).

L’ASSE a disputé un vrai gros match, hier, à Amiens. Et a eu du mérite de s’imposer en fin de match grâce à Lucas Stassin (1-0). Les Picards ont longtemps bousculé les Verts en se montrant très vifs en contre. Mais cette équipe de Saint-Etienne a énormément de qualités à faire valoir. Que ce soit individuellement ou collectivement. Interrogé par beIN, dans des propos retranscrits par Evect, Eirik Horneland a d’ailleurs tiré son chapeau à ses troupes pour leur abnégation même si, évidemment, en bon perfectionniste, il a trouvé des axes d’amélioration.

« Ce que je retiens c’est l’attitude des joueurs qui n’ont rien lâché »

« C’était un match difficile. Amiens nous a offert un beau combat. Sur les 20 premières minutes, Amiens a été la meilleure équipe et de loin. Ensuite on est mieux entré dans le match avec plus d’initiatives, on a manqué d’engagement sur la manière de défendre. On a ensuite essayé de reprendre les commandes de la rencontre, mais après le match de samedi, celui-ci est peut-être arrivé trop vite, on n’avait peut-être pas complètement récupéré. Plus le match avançait, plus on a pu se ressaisir avec plus de contrôle. C’était un match dur. Il fallait rester en vie pour avoir cette opportunité avec des joueurs impactants, heureusement pour nous, on en a. Le match était aussi difficile que je l’attendais, ce que je retiens c’est l’attitude des joueurs qui n’ont rien lâché. Je tire mon chapeau à cette équipe d’Amiens qui nous a opposé une bonne résistance, ils ont pris des points contre Reims, Montpellier… On savait que ce serait un match difficile et c’est ce qu’on a vécu. »

« Je ne suis pas agacé par le niveau technique de l’équipe, je savais que ce serait difficile, on n’avait que deux jours pour se reposer, Amiens en a eu un de plus, je savais qu’il fallait se battre, je trouve qu’on n’a pas joué de manière efficace c’est un fait mais on a fait assez pour l’emporter. (…) Amiens a joué son propre match. Ils ont eu des situations. C’est une équipe difficile à jouer. Je pense pas qu’ils aient cherché à nous déchiffrer, ils ont eu de vraies belles situations avec de bons mouvements, ils étaient cinquièmes avant le match, ils ont montré pourquoi ils étaient là. »

ASSELigue 2
#A la une

Les plus lus

Eirik Horneland donnant des consignes lors du match de l'ASSE contre Clermont.
ASSE...

ASSE : Horneland tire un énorme point positif de la victoire à Amiens

Par Raphaël Nouet
Habituellement hostile à l'OM, la Meinau pourrait être indifférente vendredi.
Ligue 1...

OM : l’ambiance sera délétère vendredi à la Meinau !

Par Raphaël Nouet
Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo.
Liga...

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez, couple le plus influent de la planète !

Par Raphaël Nouet
Vinicius Jr célébrant un but avec le Real Madrid.
Liga...

Real Madrid : Vinicius répond magistralement au flop du Ballon d’Or, Mbappé brille aussi

Par Raphaël Nouet
Jean-Michel Aulas assistant au match entre la France et le Belgique chez les féminines.
ASSE...

ASSE : Jean-Michel Aulas flatte Kilmer Sports et plus particulièrement un dirigeant !

Par Raphaël Nouet
La joie de Florian Tardieu et de ses partenaires après le but à Amiens.
ASSE...

L’ASSE frappe un grand coup à Amiens, les notes des Verts

Par Raphaël Nouet
Franck et Waldemar Kita lors d'un match à la Beaujoire.
FC Nantes...

Kita et un Canari inattendu ont secoué le FC Nantes à la mi-temps du derby !

Par Raphaël Nouet
Gavi lors d'un match de pré-saison du FC Barcelone.
FC Barcelone...

FC Barcelone : Gavi opéré, son indisponibilité connue

Par Raphaël Nouet
Tyler Morton en action lors de l'Olympico entre l'OL et l'OM.
Ligue 1...

OL : Juninho et Benzema ont incité Morton à signer !

Par Raphaël Nouet
Dro Fernandez lors du trophée Gamper.
FC Barcelone...

Le FC Barcelone va faire une Lamine Yamal avec sa dernière pépite

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, lors d'une conférence de presse.
Liga...

Real Madrid : la compo merengue pour le match à Levante

Par Raphaël Nouet
Ousmane Dembélé brandissant le Ballon d'Or 2025.
ASSE...

Les infos du jour : les hommages affluent pour le Ballon d’Or de Dembélé, OM – PSG a battu des records

Par Raphaël Nouet
Eirik Horneland sur le bord de touche lors du match ASSE-Reims.
Amiens SC...

Amiens – ASSE : le onze des Verts avec des changements par rapport à Reims

Par Raphaël Nouet
Pierre-Emile Hojbjerg à la lutte avec Warren Zaïre-Emery lors d'OM-PSG.
Ligue 1...

OM – PSG : audience record pour le Classico mais le Ballon d’Or a fait mieux !

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, lors du derby contre Lille.
Ligue 1...

RC Lens : Pierre Sage n’a aucune intention d’imiter Luis Enrique (PSG)

Par Raphaël Nouet
Le gardien d'Amiens et ancien Vert Paul Bernardoni lors du match à Montpellier.
ASSE...

ASSE : Amiens s’attend à une marée verte à la Licorne !

Par Raphaël Nouet
La sortie ratée de Lucas Chevalier ayant entraîné le seul but d'OM-PSG.
Ligue 1...

PSG : Chevalier sort du silence après sa boulette à Marseille

Par Raphaël Nouet
Ousmane Dembélé brandissant son Ballon d'Or, lundi 22 septembre à Paris.
Ligue 1...

PSG – EXCLU : Dembélé sera au JT de TF1 ce soir (vidéos) !

Par Raphaël Nouet
Le Camp Nou, en travaux depuis deux ans et demi.
FC Barcelone...

Après Yamal et le Ballon d’Or, le FC Barcelone prend un 2e coup de massue en 24h !

Par Raphaël Nouet
Vinicius Jr pestant contre l'arbitrage lors du Mondial des Clubs.
Liga...

Real Madrid : Vinicius méchamment moqué à cause de Dembélé et du Ballon d’Or

Par Raphaël Nouet
Benoît Bastien lors de FC Nantes-PSG cette saison.
FC Nantes...

FC Nantes : un chat noir pour diriger le match à Toulouse !

Par Raphaël Nouet
Le but d'OM-PSG a finalement été attribué à Marquinhos contre son camp, et non à Nayef Aguerd.
Ligue 1...

OM – PSG : la LFP fait un coup bas aux Phocéens !

Par Raphaël Nouet
Fabian Ruiz lors du match du PSG à Marseille.
Mercato...

PSG Mercato : 3 clubs sur Fabian Ruiz, prêt à jurer allégeance à Paris

Par Raphaël Nouet
Abdukodir Khusanov lors d'un match du Mondial des Clubs avec Manchester City.
Ligue 1...

RC Lens : Guardiola l’assure, Khusanov ne risque pas de redevenir sang et or !

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet