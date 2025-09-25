L’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a communiqué son onze de départ pour le match sur la pelouse du promu, Oviedo, ce soir à 21h30.

Deux jours après la large victoire du Real Madrid sur la pelouse de Levante (4-1), le FC Barcelone doit répondre par un succès sur le terrain d’un autre promu, Oviedo. Il y a un mois, les Merengue se sont imposés 3-0 au Tartiere. Pour faire aussi bien, voire mieux, Hansi Flick a pourtant choisi de faire pas mal tourner son équipe, Jules Koundé, Frenkie De Jong et Robert Lewandowski étant par exemple mis sur le banc.

FCB : J.Garcia – Garcia, Araujo, Cubarsi, Martin – Pedri, Casado – Raphinha, Olmo, Rashford – Torres.