Des anciens internationaux belges militent pour que Lucas Stassin, qui revient à un très bon niveau avec l’ASSE soit convoqué pour la Coupe du monde 2026, même s’il joue en Ligue 2.

Si Lucas Stassin a tenu à quitter l’AS Saint-Etienne, c’est uniquement parce qu’il ne souhaitait pas jouer en Ligue 2. Notamment parce qu’il pensait que cela compromettait ses chances d’être appelé en sélection belge et donc de participer à la Coupe du monde 2026, si les Diables Rouges se qualifient. Sauf que les Verts réalisent un excellent début de saison, notamment grâce à Stassin, dont les prestations sont largement suivies outre-Quiévrain. Ainsi, dans une émission sur RTBF, relayée par Evect, des anciens internationaux belges ont milité pour que le Stéphanois soit quoi qu’il arrive de l’aventure américaine.

« Il doit être repris » (en sélection)

« Avec ce qu’il a fait en Ligue 1 la saison dernière et encore ces dernières semaines en Ligue 2, il doit être repris, a déclaré l’ancien attaquant Nordin Jbari. Stassin doit être appelé par Rudi Garcia. Dans ses buts contre Reims le week-end dernier, il y a tout : un but de renard des surfaces, une frappe de loin… Il devait déjà être repris lorsqu’il jouait en Ligue 1. »

Même chose pour l’ex-défenseur Philippe Albert : « S’il était parti et qu’il ne jouait pas, il n’aurait aucune chance d’être repris. A Saint-Etienne, il va rester au moins jusqu’en janvier, et il va mettre des buts. S’il reste jusqu’en fin de saison et que Saint-Étienne remonte, ce sera une légende à vie chez les Verts. Et pourquoi pas viser la Coupe du monde ? Loïs Openda à la Juventus, pour l’instant, ça ne marche pas, et on ne sait pas ce qu’il va se passer avec Romelu Lukaku ».