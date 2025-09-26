Le phénomène Lucas Stassin ne cesse d’éblouir les terrains français cette saison. Avec 15 buts inscrits, l’attaquant stéphanois trône tout en haut du classement des meilleurs buteurs des deux premières divisions. L’ASSE s’appuie sur son efficacité redoutable pour viser haut, alors que chaque match confirme un peu plus la trajectoire ascendante de son numéro 9.

Stassin, numéro 1 des buteurs en France

Opta est clair : aucun joueur, en Ligue 1 ni en Ligue 2, n’a fait trembler les filets plus souvent que Lucas Stassin en 2025. Son compteur affiche déjà 15 réalisations, un rythme soutenu qui met sous pression les défenses adverses et propulse l’ASSE dans le haut du tableau. Si son avenir fait l’objet de discussions animées—le Stade Rennais garde un œil sur lui, et des ambitions étrangères ont été évoquées—le joueur répond surtout sur le terrain, semaine après semaine.

Un jeune attaquant qui s’installe dans l’élite européenne

À seulement 21 ans, Stassin s’invite sur la scène européenne des grands espoirs du but. Il est le deuxième joueur U21 des cinq principaux championnats et leurs seconds niveaux à avoir atteint le cap des 15 buts cette saison, derrière Eli Kroupi Junior, lui-même révélé à Lorient avant de rejoindre Bournemouth. Tandis que Kroupi connaît actuellement un passage à vide en Premier League, Stassin impose un tempo effréné, bien parti pour lui succéder au sommet des buteurs les plus précoces d’Europe.

Record, série en cours et prochain défi

Le dynamisme de l’avant-centre stéphanois impressionne : buteur lors des trois derniers matchs de l’ASSE, il surfe sur une forme éclatante à l’approche du rendez-vous du week-end. Prochain adversaire : la défense la plus perméable de Ligue 2, un contexte idéal pour voir Stassin soigner ses statistiques et poursuivre sa série.

15 buts cette saison, meilleur total L1 + L2

2e U21 le plus prolifique des grands championnats européens

L’environnement stéphanois semble propice à sa progression, et certains observateurs voient en lui un véritable pilier pour l’avenir des Verts. Pour aller plus loin sur son parcours, la question de son inscription durable chez les Verts reste au cœur des discussions.

Lucas Stassin : la saison de la confirmation et des records. Prochain objectif – continuer à marquer et hisser l’ASSE vers le sommet, dès ce week-end face à la plus faible défense de L2.