Après l’obtention de son premier Ballon d’Or, Ousmane Dembélé attire désormais l’attention… de Nicki Nicole. La chanteuse argentine s’est mise à suivre l’ailier du PSG sur Instagram, déclenchant rumeurs et petits clashs virtuels autour de Lamine Yamal.

Le monde du football et de la pop s’emmêlent à nouveau ! Nicki Nicole, l’une des artistes argentines les plus en vue, vient de créer un véritable émoi sur les réseaux sociaux en suivant Ousmane Dembélé sur Instagram. Un geste qui survient juste après que l’ailier du PSG a remporté son premier Ballon d’Or.

Nicki Nicole suit désormais Dembélé sur Instagram

Pour les fans, ce follow est bien plus qu’un simple clic. Certains s’amusent déjà à parler de petite « infidélité virtuelle » à Lamine Yamal, la star montante du Barça en couple avec Nicki Nicole. Si le lien entre la chanteuse et Yamal reste léger, le geste envers Dembélé suffit à déclencher un raz-de-marée de commentaires, memes et spéculations.

Nicki Nicole, quant à elle, ne cache pas son admiration pour les artistes et sportifs d’exception, et ce follow tombe à point nommé pour alimenter le buzz. De quoi faire monter la pression avant les prochains matchs, où Dembélé devra peut-être affronter Yamal en Ligue des Champions…