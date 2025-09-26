L’ex attaquant tunisien de l’ASSE Wahbi Khazri (34 ans) pourrait retrouver le SC Bastia, son ancien club, après un passage difficile à Montpellier.

Wahbi Khazri pourrait bien écrire un nouveau chapitre de sa carrière dans un club qui lui est cher. Le président du SC Bastia, Claude Ferrandi, a ouvert la porte à un retour de l’attaquant tunisien dans son club de cœur, qu’il a défendu pendant dix ans, de 2004 à 2014. « Cela fait quatre ans que nous parlons avec Wahbi, j’ai toujours rêvé de le faire revenir au Sporting », a-t-il confié sur France 3, laissant entrevoir un possible rapprochement.

Ferrandi a précisé que des contacts étaient actuellement en cours avec le joueur, mais que rien n’était encore gravé dans le marbre. « Ce n’est pas simple, ni pour lui, ni pour nous. Mais c’est peut-être le bon moment », a-t-il ajouté, évoquant un ajustement possible dans la stratégie du club face aux difficultés actuelles. Bastia subit des événements imprévus, et le retour d’un joueur de l’expérience de Khazri pourrait représenter un atout précieux.

Pour Khazri, 34 ans, la décision ne sera pas simple. Sans club depuis son passage décevant à Montpellier, l’ancien international tunisien pourrait être tenté par un retour aux sources, là où il a débuté et grandi en tant que joueur. Lanterne rouge sous la direction de Frédéric Antonetti et avec Ayman Aiki, le SC Bastia pourrait bénéficier de l’expérience et du leadership de Khazri pour relancer la machine. Capable de peser dans les matchs et de guider les jeunes, son retour serait à la fois symbolique et stratégique, offrant un coup de boost au vestiaire et aux supporters corses.