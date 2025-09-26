Revue de presse espagnole : Flick règle ses comptes au FC Barcelone, Raphinha out ?
ASSE : première bonne nouvelle avant Guingamp ! 

Eirik Horneland sur le bord de touche lors du match ASSE-Reims.
Bastien Aubert
26 septembre 2025

Samedi soir, sous les projecteurs du Chaudron, un chiffre rond flotte au-dessus de la pelouse : Mikaël Lesage s’apprête à arbitrer pour la 30e fois un match de l’ASSE. À 50 ans, le doyen du sifflet poursuit son parcours d’exception, mais la théorie du “présage” s’invite naturellement dans l’esprit des supporters. L’arbitre normand, habitué des rencontres stéphanoises, retrouvera les Verts lors de cette 8e journée de Ligue 2 face à Guingamp, dans un contexte chargé de symbolique et de suspense.

Un chiffre symbolique : Lesage retrouve les Verts samedi

Ce n’est pas tous les jours qu’un arbitre franchit la barre des 30 rencontres officielles avec le même club. Mikaël Lesage, qui célèbre ce cap samedi, n’est guère un inconnu à Saint-Étienne. À la veille du match, son bilan avec les Verts intrigue : 11 victoires, 6 nuls, 12 défaites… un équilibre troublant, avec la perspective réelle d’un bilan parfaitement neutre s’il venait à s’incliner à Geoffroy-Guichard. Ce chiffre 30 entre dans l’histoire, offrant au vétéran du sifflet la possibilité de clore – ou de rebasculer – cette statistique si particulière.

Pour les fans superstitieux, la présence de Lesage nourrit forcément la réflexion. Son expérience, forgée au fil des duels de Ligue 1 puis de Ligue 2, accompagne un match importantissime pour l’ASSE, dont l’objectif reste bien sûr de renouer avec la victoire devant son public. Entre superstition et statistiques, chaque geste de l’homme en noir sera scruté samedi.

Un présage favorable ? Retour sur les précédents entre Lesage, Saint-Étienne et Guingamp

Le passé a parfois de quoi rassurer les Verts : il y a onze ans, Mikaël Lesage officiait déjà à Geoffroy-Guichard pour un face-à-face entre Saint-Étienne et Guingamp. Ce soir-là, l’ASSE s’était imposée sur un score net, grâce à un doublé de Mevlut Erding, figure marquante du club entre 2013 et 2015. Un clin d’œil au destin pour les supporters à la recherche de signes, d’autant plus que cet antécédent laisse entrevoir un arbitrage qui pourrait s’avérer porteur de bonnes surprises pour les Stéphanois.

L’histoire d’Oussama Tannane, revenu dans le Forez après des expériences à l’étranger, souligne à quel point chaque détail, chaque choix, parfois même chaque superstition peut compter autour d’un rendez-vous clé. Pour mieux saisir les coulisses de certains retours ou choix de joueurs, cette analyse sur les raisons du retour de Tannane à l’AS Saint-Étienneoffre un autre éclairage sur la force des symboles et l’atmosphère si particulière qui règne à Sainté.

Quoi qu’il advienne samedi, la 30e de Lesage avec l’ASSE ne sera pas un match ordinaire. Reste à savoir si l’arbitre de Falaise restera, dans la mémoire collective des Verts, le visage d’un heureux présage ou le rappel de l’implacable équilibre du football.

ASSE
#A la une#AVANT-MATCH

