Auteur d’une prestation mitigée lors de la victoire de l’OM à Strasbourg vendredi en ouverture de la 6e journée de Ligue 1, Nayef Aguerd (29 ans) n’est pas rentré à Marseille sans séquelles.

L’OM a enchaîné. Après leur victoire historique contre le PSG lundi soir à l’Orange Vélodrome (1-0), les Marseillais ont capitalisé en s’imposant hier à la Meinau face à une belle équipe du RC Strasbourg (2-1), en ouverture de la 6e journée de Ligue 1.

Parmi les hommes forts de la victoire olympienne, on a retenu Nayef Aguerd (29 ans). Si tout n’a pas été parfait dans sa prestation, notamment devant la fougue d’Emmanuel Emegha, l’international marocain a su contenir les assauts alsaciens dans leur ensemble.

Aguerd a laissé une part de lui à la Meinau

Surtout, Aguerd a été l’auteur d’un sauvetage exceptionnel sur sa ligne devant Joaquin Panichelli alors que son équipe était dans le dur en seconde période. Ce seul geste place l’ancien défenseur du Stade Rennais parmi les héros du soir même si certaines voix se sont élevées pour son expulsion…

Ce n’est pas le cas de Timothy Weah, qui a salué son courage après la rencontre. Image du visage tuméfié Aguerd à l’appui, l’Américian de l’OM a légendé la photo d’un « Un warrior de fou. » Après ce sacrifice, plus personne ne peut aujourd’hui en douter.