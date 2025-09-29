C’est l’arbitre Michael Oliver qui a été désigné par l’UEFA pour arbitrer le choc entre le FC Barcelone et le PSG mercredi soir.

Depuis une certaine soirée de 2017, les arbitres des matches entre le FC Barcelone et le PSG sont scrutés à la loupe. C’est que les Parisiens n’ont toujours pas digéré la prestation de l’Allemand Deniz Aytekin, qui avait sifflé un pénalty généreux en faveur du Barça en début de match et en avait oublié un évident sur Angel Di Maria qui aurait pu tout changer à 3-1. D’ailleurs, pour l’ensemble de son œuvre, Aytekin a ensuite été blacklisté par l’UEFA, condamné aux matches de seconde zone.

2 matches avec l’Anglais, 2 victoires et 10 buts marqués pour le PSG

Pour l’affiche de mercredi, l’instance continentale a misé sur l’expérimenté Michael Oliver. L’Anglais est un bon souvenir pour le PSG puisqu’il l’a arbitré deux fois la saison dernière, lors de sa triomphale campagne de Champions League. C’était face à Salzbourg (3-0) puis lors du playoff retour contre Brest (7-0). Deux victoires, deux cartons, aucun but encaissé : c’est plutôt bon signe pour le club de la capitale !

Et c’est vrai qu’il faudra au moins ça au PSG, qui se présentera très diminué à Montjuic puisque Dembélé, Doué, Marquinhos et peut-être Kvaratskhelia et Vitinha seront absents ! Alors que le Barça, lui, vient de récupérer Lamine Yamal…