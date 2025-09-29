Encore mené face à la Real Sociedad, le FC Barcelone a fini par s’imposer (2-1). Depuis qu’Hansi Flick est son entraîneur, il est le roi des remontadas !

Le mot « remontada » restera éternellement accolé au FC Barcelone pour son incroyable exploit face au PSG en 2016-17. Battu 4-0 en 8es de finale aller de la Champions League, le club catalan, alors dirigé par Luis Enrique, avait renversé la vapeur (6-1) au Camp Nou au terme d’un scénario fabuleux. Mais huit ans plus tard, si le Barça demeure une référence en matière de remontadas, c’est grâce à Hansi Flick qu’il le doit ! L’Allemand fait tout simplement mieux que Luis Enrique et même Pep Guardiola à ce niveau.

12 victoires sur 23 après avoir été mené

Mundo Deportivo a fait les comptes, après la victoire de dimanche sur la Real Sociedad (2-1) au cours de laquelle les Blaugranas ont été menés : depuis que l’Allemand entraîne le FCB, 23 fois son équipe s’est retrouvée menée. Elle s’est imposée 12 fois, soit 52,17% du temps. Un ratio qui monte à 66,66% si l’on ne prend en compte que l’année 2025 car on peut dire que, les premiers mois de son mandat, Flick mettait encore en place ses idées en Catalogne.

A titre de comparaison, Pep Guardiola n’a connu que 35% de remontadas lors de ses deux premières saisons barcelonaises (23 fois mené, 8 victoires, 8 nuls, 7 défaites). Luis Enrique, lui, était à 51,72% (29 fois mené, 15 victoires). Hansi Flick est en train d’écrire l’histoire à Barcelone, où son équipe vient déjà décaler le nombre de matches consécutifs avec au moins un but marqué (44).