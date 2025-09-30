Une mauvaise nouvelle pourrait tomber pour le portier du Stade Rennais…

Didier Deschamps communiquera la prochaine liste des Bleus ce jeudi à 14 heures au siège de la Fédération Française de Football (FFF) pour les deux prochaines rencontres de qualification à la Coupe du monde 2026 contre l’Azerbaïdjan (10 octobre) et l’Islande (13 octobre). Et selon RMC, Brice Samba n’est pas sûr d’y figurer.

Areola pourrait faire son retour en Bleu

« Mike Maignan devrait accompagner assez logiquement le nouveau gardien du PSG, Lucas Chevalier. Un flou entoure de nouveau l’identité du troisième gardien alors qu’Alphonse Areola a joué ce week-end avec West Ham. Il redevient un candidat à ce poste », croit en en effet savoir le média. Réponse du sélectionneur dès jeudi dans le 15e arrondissement de Paris…