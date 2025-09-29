Le Stade Rennais annonce la prolongation de son jeune défenseur Mahamadou Nagida.

Arrivé au Stade Rennais F.C. en août 2023 en provenance de l’Académie des Brasseries à Douala, Mahamadou Nagida (20 ans), le jeune latéral camerounais du SRFC, a paraphé un nouveau contrat avec le club breton.

Nagida jusqu’en 2029

C’est ce qu’annonce le SRFC ce lundi soir. «Mahamadou Nagida a paraphé un nouveau contrat avec le Stade Rennais F.C. Le défenseur de 20 ans est désormais engagé jusqu’en 2029 avec le club de la capitaine bretonne. Débarqué en Bretagne en août 2023 en provenance du Cameroun et de l’Académie des Brasseries à Douala, Mahamadou Nagida a rapidement démontré de véritables prédispositions sous la bannière Rouge et Noir. Latéral ou piston particulièrement offensif, capable de se projeter très rapidement vers l’avant, il est lancé chez les professionnels par Julien Stéphan en Europa League, trois mois après son arrivée en France».