OM : la compo de Roberto De Zerbi pour affronter l’Ajax Amsterdam

Voici les compos officielles du match entre l’OM et l’Ajax pour la 2e journée de la Ligue des Champions.

Ce mardi soir, l’OM reçoit l’Ajax Amsterdam pour la 2e journée de la Ligue des Champions. Découvrez ci-dessous les compositions d’équipes officielles alignées par Roberto De Zerbi et John Heitinga. Coup d’envoi à 21h au Vélodrome.

Les compos officielles

OM : Rulli – Pavard, Aguerd, Medina, Emerson – Nadir, O’Riley, Vermeeren – Greenwood, Aubameyang (cap), Paixão.

Ajax : Jaros – Rosa, Itakura, Baas, Wijndal – Regeer, Gloukh, Klaassen (cap), Taylor – Berghuis, Godts.