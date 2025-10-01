FC Barcelone – PSG : les compos d’Hansi Flick et de Luis Enrique sont connues

Voici les compos officielles du choc entre le FC Barcelone et le PSG pour la 2e journée de Ligue des Champions.

Ce mercredi soir, le FC Barcelone reçoit le PSG à l’occasion du choc de la 2e journée de la Ligue des Champions. Découvrez ci-dessous les compositions d’équipes officielles alignées par Hansi Flick et Luis Enrique. Coup d’envoi à 21 heures au stade olympique Lluís-Companys.

Les compos officielles

FCB : Szczęsny – Koundé, E. García, Cubarsí, Martín – Pedri, de Jong (cap) – Yamal, Olmo, Rashford – Torres.

PSG : Chevalier – Hakimi (cap), Zabarnyi, Pacho, Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Mbaye, Mayulu, Barcola.