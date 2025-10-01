Annoncé titulaire face au FC Barcelone, João Neves n’est même pas présent sur la feuille de match côté PSG.

Quelques minutes avant que l’hymne de la Ligue des Champions ne retentisse, le Paris Saint-Germain a pris tout le monde de court. Alors que João Neves, qui revenait d’une blessure aux ischio-jambiers, figurait dans la composition officielle communiquée par le club, c’est finalement Warren Zaïre-Emery qui a pénétré sur la pelouse catalane au coup d’envoi.

Cette modification de dernière minute intrigue. Neves, annoncé comme pièce centrale du milieu, n’apparaît même pas sur la feuille de match. Et selon RMC Sport, « le Portugais a eu de mauvaises sensations à la fin de l’échauffement. Le staff parisien n’a pas voulu prendre de risques en raison du grand nombre de blessures dans l’effectif ». Plus de peur que de mal donc…

