Le PSG a envoyé un message fort à l’Europe du foot en s’imposant à Barcelone (2-1) mercredi soir. Est-il le favori de cette édition de la Champions League ? Nos journalistes en débattent !

C’est trop tôt pour s’emballer

« On a forcément envie de répondre « oui » à cette question après la démonstration parisienne à Montjuic hier soir, mais ce serait oublier de nombreux facteurs. Déjà, le Barça était lui aussi privé de quatre titulaires (Raphinha, Fermin, Baldé et Joan Garcia). Raphinha, par exemple, c’était 13 buts et 9 passes décisives en C1 la saison dernière… Alejandro Baldé, entré en seconde période, c’est le binôme préféré du Brésilien, un joueur qui percute, qui apporte offensivement, pas comme Gerard Martin. Joan Garcia, c’est un gardien décisif, ce qu’on ne dira pas de Szczesny hier. Et il ne faut pas oublier que Lamine Yamal a connu sa première titularisation depuis un mois, ce qui explique qu’il n’a brillé que les 25 premières minutes.

Donc, oui, le PSG a envoyé un message fort hier. Mais les équipes en forme de l’automne sont rarement celles qui brillent en mai. Et Paris peut d’ailleurs en témoigner, lui qui était quasiment éliminé de la C1 en janvier dernier avant de remporter brillamment l’épreuve. Il fait clairement parti des favoris à sa succession mais, à mon sens, le Barça aussi. Peut-être aussi le Real Madrid si Xabi Alonso parvient à imposer ses idées, le Bayern Munich et Manchester City. Le football français s’est souvent emballé trop vite pour déchanter ensuite. Il doit faire preuve de mesure et se dire que Paris est impressionnant actuellement mais que l’essentiel est de l’être à partir des 8es de finale… »

Raphaël Nouet

« Oui, Paris est favori »

« Je suis d’accord avec Raphaël, il ne faut pas s’emballer, nous ne sommes que début octobre. Mais un peu quand même, quand on voit que le PSG est capable d’aller s’imposer à Barcelone malgré l’absence de plusieurs joueurs et non des moindres. Cette équipe parisienne dégage une telle force collective et tellement de certitudes dans son jeu. Luis Enrique et Luis Campos ont construit une véritable machine à gagner et il faut leur tirer notre chapeau. Ce Paris-là en impose vraiment.

On parle d’une équipe qui a remporté sa finale 5-0, contre l’Inter Milan, et qui a conservé tous ses meilleurs éléments, en ajoutant Zabarnyi, qui s’est parfaitement intégré, comme Chevalier. A ce stade, je ne vois pas comment la machine pourrait s’enrayer. C’est un gros gros collectif, qui ne dépend pas des individualités, comme on a pu le voir hier soir. Certes le Barça est passé à côté de son match, mais c’était quand même le Barça en face. Non, Paris est impressionnant, tout simplement. Et au dessus du lot, il me semble. Ce « back to back », le PSG peut y croire. Il a tout ce qu’il faut pour le réaliser, ce qui ne serait pas un mince exploit. »

Laurent Hess