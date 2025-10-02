Le président du PSG a été à la rencontre du Polonais et de son homologue du Barça hier soir.

Malgré les absences, le PSG a frappé fort hier en allant s’imposer sur le terrain du FC Barcelone en Ligue des champions. RMC livre les dessous de l’après-match et selon le média, le président parisien Nasser Al-Khelaïfi, après être venu saluer les membres de l’effectif un par un comme il en a l’habitude, a ensuite eu « un long échange » avec Robert Lewandowski dans les couloirs du stade.

Lewandowski et Laporta impressionnés le PSG

L’attaquant polonais lui aurait expliqué avoir été impressionné par le PSG avec sa jeune équipe et son esprit d’équipe. Et Joan Laporta serait venu rejoindre les deux hommes en ajoutant « C’est la meilleure équipe que j’ai vue depuis un moment », lui aussi épaté par Paris. Il faut dire qu’il y avait de quoi, vu le match livré par les champions d’Europe, pourtant amoindris à Montjuic.