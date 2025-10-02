L’OM annonce ce jeudi la signature du premier contrat professionnel de son jeune milieu Max Corbon.

L’Olympique de Marseille a fait impression hier en battant largement l’Ajax Amsterdam lors de la deuxième journée de la Ligue des Champions (4-0), mais le club phocéen n’oublie pas de préparer l’avenir. C’est ce qu’il fait en annonçant le premier contrat professionnel de Max Corbon, l’un des meilleurs espoirs de son centre de formation.

Corbon à l’OM jusqu’en 2029

«Premier contrat pro pour Max Corbon. Notre milieu de terrain, formé au club, a signé son premier contrat professionnel avec l’Olympique de Marseille. Né le 13 février 2007, de nationalité franco-suisse, Max Corbon est arrivé au Centre de Formation de l’Olympique de Marseille en 2017-2018. International avec les équipes de jeunes de la Nati, Max a gravi les échelons les uns après les autres jusqu’à être champion de France U17 en 2022-2023 et remporter la Coupe Gambardella en 2024. Le milieu de terrain de 18 ans est aujourd’hui récompensé de son travail en signant son premier contrat professionnel avec son club formateur. Il est désormais engagé avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2029. Félicitations Max !»