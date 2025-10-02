L’ancien international a critiqué la tactique mise en place par le coach du Barça mercredi soir.

Grâce à un but inscrit en fin de match par son supersub Gonçalo Ramos, le PSG s’est imposé mercredi soir sur la pelouse de Montjuic, face au FC Barcelone (2-1). Un succès acquis alors que Luis Enrique était pourtant privé de plusieurs joueurs importants.

Henry trouve Flick trop têtu

Selon Thierry Henry, passé par le Barça se 2007 à 2010, Hansi Flick porte la responsabilité de cette défaite blaugrana. « Ce n’est pas possible de jouer en Ligue des champions avec une ligne défensive aussi haute, a commenté l’ancien attaquant. Je suis désolé. Quand on joue contre de bonnes équipes, on se retrouve exposé. Et c’est exactement ce qui s’est passé. Toutes les courses se terminent près du but. Nous l’avons mentionné à maintes reprises. Ils ne veulent pas changer cela. Je comprends que les entraîneurs puissent parfois être têtus, nous avons tous notre plan de jeu, mais cela peut coûter cher lors des matchs importants ». Cette défaite est pourtant la première du Barça cette saison, après une série de 7 victoires et 1 nul…