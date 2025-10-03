Il n’y a pas que les joueurs du PSG qui ont impressionné le Barça mercredi soir…

Grâce à un but inscrit en fin de match par son supersub Gonçalo Ramos, le PSG s’est imposé mercredi soir sur la pelouse de Montjuic, face au FC Barcelone (2-1). Un succès acquis alors que Luis Enrique était pourtant privé de plusieurs joueurs importants.

Laporta pris à partie par une supportrice blaugrana

A l’instar d’Hansi Flick, le Barça a été bluffé par la performance du PSG. Mais les Catalans ont également salué la ferveur des 2 600 fans du PSG qui avaient effectué le déplacement. Déçue par la défaite du Barça, une supportrice catalane s’est adressée au président Joan Laporta afin qu’il trouve une parade pour booster l’ambiance à Montjuic. « C’est totalement inacceptable que quelques milliers de supporters d’une équipe se fassent plus entendre que 40 000 supporters du Barça. On a besoin d’une grosse ambiance. Trouvez une solution, il faut que quelqu’un mette de l’ambiance dans ce stade, car c’est vraiment inacceptable! », a demandé la supportrice, très remontée. En attendant la livraison du Camp Nou new-look (105 000 places), c’est encore à Montjuic, dans l’antre de l’Espanyol, que le Barça disputera son prochain match de C1 à domicile, contre Olympiakos le 21 octobre.