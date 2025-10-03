Ligue 1 : porté par Kebbal et Krasso, le Paris FC régale contre Lorient !
Real Madrid : Xabi Alonso fait une promesse à Endrick

Real Madrid : Xabi Alonso fait une promesse à Endrick
Laurent Hess
3 octobre 2025

Endrick n’a pas encore été utilisé cette saison au Real Madrid. Mais cela viendra, à en croire Xabi Alonso…

Porté disparu au Real Madrid, Endrick, qui revient tout juste de blessure, doit faire face à une concurrence féroce avec des attaquants comme Kylian Mbappé, Vinícius Jr, Rodrygo et maintenant Gonzalo Garcia.

Xabi Alonso : « Son heure viendra »

Le jeune brésilien compte encore 0 minute cette saison, mais Xabi Alonso lui a envoyé un message rassurant ce vendredi en conférence de presse, en expliquant qu’il comptait sur lui. « Endrick revient de blessure. Son heure viendra. C’est un buteur, il est brutal. J’aime son style. » Encourageant !

