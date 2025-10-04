Montpellier – ASSE : une surprise dans le 11 d’Horneland ?

Le coach des Verts préparerait une (petite) surprise à la Mosson…

L’ASSE se déplace ce samedi soir à Montpellier où elle tentera de repartir de l’avant après sa défaite face à Guingamp. Eirik Horneland devra composer sans Maxime Bernauer, suspendu 3 matches après son expulsion face à l’EAG.

Miladinovic pourrait débuter

L’ensemble des médias s’accordent à penser que le Norvégien alignera une défense composée par Ferreira, Lamba, Nadé et Annan. Selon Peuple Vert, Miladinovic devrait être préféré à Moueffek au milieu aux côtés de Jaber et Tardieu. Le site dédié aux Verts croit aussi savoir que Boakye, pourtant malade cette semaine, enchaînera en attaque aux côtés de Stassin et Davitashvili. Ce qui signifierait que Cardona débuterait pour la troisième fois consécutive sur le banc…