L’OL braqué à la maison par Toulouse, les notes des Gones
OM : la fusée Paixao est bien en orbite

Igor Paixao fêtant son but de Metz-OM.
Raphaël Nouet
5 octobre 2025

Il y a une semaine, les médias se demandaient quand l’OM allait voir le vrai Igor Paixao, recruté 35 M€ pendant l’intersaison. Deux matches et trois buts plus tard, le décollage a eu lieu !

A quoi différence-t-on un Igor Paixao, plus haut transfert de l’histoire de l’OM, de son illustre prédécesseur, le tristement célèbre Vitinha ? A sa capacité à surmonter la pression médiatique. Il y a une semaine, à lire la presse régionale comme nationale, l’ailier brésilien arrivé en provenance du Feyenoord était un bide digne de celui du Portugais il y a deux ans et demi. Huit jours, deux matches et trois buts plus tard, Paixao a remis les pendules à l’heure et calmé toutes les critiques. Il n’est pas taillé du même bois que Vitinha. Lui va donner du plaisir aux supporters marseillais, pas des sueurs froides comme Vitinha.

Son doublé contre l’Ajax l’a lancé

Pour lui, l’aventure marseillaise a véritablement commencé mardi, avec la réception de l’Ajax. Un club qu’il a appris à détester depuis ses années au Feyenoord. Dans un Vélodrome en fusion, porté par une motivation toute personnelle, il ne lui a fallu qu’un quart d’heure pour montrer ses qualités. Une course en profondeur et un duel avec le gardien néerlandais remporté sur le premier but, une grosse frappe sur le second. De la vitesse, de la percussion et de la puissance, telles sont les qualités de Paixao ! La fusée brésilienne a décollé en Champions League et elle a confirmé samedi à Metz (3-0) qu’elle était bien en orbite.

Au cours d’une première période très intéressante, le Brésilien s’est distingué par sa volonté de provoquer le danger balle au pied mais également par son gros travail défensif. Il dégage d’ailleurs un ballon de la tête en corner sur un contre messin alors qu’un adversaire aurait pu reprendre de volée. En seconde période, il ouvre le score avec un peu de réussite car sa reprise est contrée mais l’important est qu’il était à point nommé dans la surface lorraine pour marquer. Face à une équipe qui défendait à sept en permanence, c’est une qualité importante. L’OM a trop souvent payé, ces dernières années, le fait de ne pas avoir de joueur capable de déverrouiller les cadenas adverses.

Après ces deux matches, pas de doute, la fusée Paixao est lancée. Il ne lui aura fallu, finalement, qu’un mois pour se mettre en orbite. Au niveau de l’OM et de sa pression médiatique unique, c’est très long. Mais pour une recrue ayant une telle pression sur les épaules, c’est peu. Demandez à Vitinha !

