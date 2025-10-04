Le Real Madrid se rassure contre Villarreal mais perd Mbappé en route
Le Real Madrid se rassure contre Villarreal mais perd Mbappé en route

William Tertrin
4 octobre 2025

Ce samedi, le Real Madrid a fait la différence en seconde période face à Villarreal pour reprendre la place de leader (3-1).

Ce match entre le Real Madrid et Villarreal avait longtemps semblé fermé, mais tout basculait dès le retour des vestiaires. À la 47e minute, Vinicius Junior débloquait la situation : lancé sur le côté gauche, il repiquait dans l’axe avant de pénétrer dans la surface et de frapper du droit. Sa tentative, déviée par Comesana, trompait Tenas et permettait aux Madrilènes de prendre l’avantage.

À la 68e minute, ce même Vinicius était accroché dans la surface et obtenait un penalty. Une minute plus tard, il se chargeait lui-même de la transformation et inscrivait son deuxième but de la soirée, faisant le break pour le Real.

Légère entorse à la cheville pour Mbappé

Mais Villarreal ne renonçait pas et se voyait récompensé à la 73e minute. Trouvé plein axe à l’entrée de la surface par Gueye, Mikautadze déclenchait une lourde frappe du droit qui ne laissait aucune chance à Courtois. Les visiteurs recollaient ainsi à 1-2 et relançaient l’incertitude dans cette rencontre.

Mais la réaction madrilène arrivait presque aussitôt. Après l’expulsion de Mouriño côté adverse après un coup au visage de Vinicius, le coup de grâce était porté par Mbappé à la 81e. Servi en retrait par Brahim dans la surface, l’attaquant français ajustait Tenas du plat du pied droit et scellait la victoire madrilène.

Avec cette victoire, le Real se relance en Liga et repasse leader en attendant le match du FC Barcelone. Mais au rayon des mauvaises nouvelles, la sortie de Mbappé qui a été victime d’un coup à la cheville droite sur l’action de son but. Il souffrirait d’une légère entorse à la cheville selon El Chiringuito.

