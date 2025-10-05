Revue de presse espagnole : des nouvelles fraîches de Mbappé au Real, le Barça s’inquiète pour Yamal

Voici la revue de presse espagnole en date du dimanche 5 octobre 2025. Au menu : des nouvelles fraîches de Kylian Mbappé au Real Madrid mais aussi de Lamine Yamal au FC Barcelone.

AS : « C’est pour vous »

As met en avant Vinicius Junior, qui a sans doute sorti son meilleur match de la saison hier contre Villarreal (3-1). Xabi Alonso a donné des nouvelles de Kylian Mbappé, sorti en fin de match : « Mbappé a une gêne à la cheville, Mastantuono est en surcharge. On verra, on continuera à les surveiller. Ils jouent avec leurs sélections nationales maintenant. » Selon la Cope, Mbappé rejoindra bien l’équipe de France pour ce rassemblement.

MARCA : « Vini est de retour »

Le grand retour en forme de Vinicius Junior n’est pas passé hier au Real Madrid, le Brésilien inscrivant un doublé devant le sous-marin jaune. La bonne prestation de Federico Valverde au poste de latéral droit a également été mise en exergue.

SPORT : « Danger sur le Clasico »

Sport s’inquiète de la santé de Lamine Yamal, auteur d’un retour sans doute prématuré contre le PSG mercredi en Ligue des Champions (1-2). Le journal catalan craint déjà pour sa forme physique avant le Classico fin octobre.

MUNDO DEPORTIVO : « Preuve de leader »

Après avoir pris une leçon par le PSG, le FC Barcelone devra réagir contre le Séville FC (16h15) sous peine de laisser filer le Real Madrid en tête de la Liga. Hansi Flick pourrait surprendre dans son onze de départ.