Pour la 7e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain se déplace ce dimanche sur la pelouse du LOSC (20h45) avec l’objectif de creuser l’écart sur ses poursuivants. Après leur victoire en Ligue des Champions à Barcelone, les Parisiens doivent continuer sur leur lancée malgré plusieurs absences majeures.

Luis Enrique devra se passer de six cadres pour ce choc : Khvicha Kvaratskhelia, Joao Neves (blessé), Marquinhos (blessé), Désiré Doué (blessé), Fabian Ruiz (blessé) et Ousmane Dembélé (blessé). Ces forfaits privent le PSG de plusieurs joueurs clés dans l’animation offensive et défensive. Malgré cela, le reste du groupe a été convoqué pour tenter de maintenir la dynamique du club en championnat.

Le coach espagnol pourra compter sur les autres cadres et les joueurs de rotation pour relever ce défi et viser une victoire qui permettrait de rester en tête du championnat, aux côtés de l’OL et de l’OM, actuellement à égalité de points avec le PSG.

Le match face à Lille sera donc un test important pour mesurer la profondeur de l’effectif et la capacité des remplaçants à répondre présents dans les moments clés de la saison.