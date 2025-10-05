LOSC – PSG : les compos de Bruno Genesio et Luis Enrique sont connues

Voici les compos officielles du match entre le LOSC et le PSG pour la 7e journée de Ligue 1.

Ce dimanche, le LOSC accueille le PSG pour clôturer la 7e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous les compositions d’équipes officielles alignées par Bruno Genesio et Luis Enrique. Coup d’envoi à 20h45 au stade Pierre-Mauroy.

Les compos officielles

LOSC : Özer – Meunier, Mandi, Ngoy, Perraud – Bouaddi, Bentaleb, André (cap) – Haraldsson, Giroud, Fernandez-Pardo.

PSG : Chevalier – Zaïre-Emery (cap), Pacho, Beraldo, Hernandez – Ndjantou, Lee, Mayulu – Mbaye, Ramos, Barcola.