Zuriko Davitashvili, sous les projecteurs pour son doublé face à Montpellier, relance avec éclat le débat sur son importance à l’ASSE. Mais si la victoire porte sa griffe, la pression monte : Eirik Horneland attend désormais beaucoup plus de lui.

Longtemps attendu, le déclic a enfin eu lieu. Zuriko Davitashvili a fait exploser son compteur en s’offrant deux buts déterminants lors de la neuvième journée de L2 ce samedi à Montpellier (0-2). Sa prestation pleine de percussion et d’efficacité a permis à l’ASSE de repartir avec trois points précieux qui font du bien à tout un collectif, mais, surtout, qui mettent en lumière un joueur resté en retrait depuis plusieurs semaines. Avant ce match, l’ancien Bordelais peinait à retrouver l’efficacité qui avait marqué sa belle saison passée, où il s’était montré décisif sur seize réalisations des Verts.

Un été agité pour Davitashvili

Marqué par un été agité, Davitashvili a traversé une période sous tension. L’international géorgien a longtemps fait l’objet de rumeurs de départ, secouant la tranquillité du vestiaire. À cela se sont ajoutés des petits pépins physiques, l’empêchant d’enchaîner les rencontres et d’installer une dynamique positive.

Ce passage à vide s’est fait sentir sur le terrain : manque de rythme, manque d’impact, silence dans les statistiques. Depuis la mi-août, aucun but inscrit, un constat frustrant pour les supporters pourtant habitués à vibrer sur ses inspirations offensives

Horneland pose ses exigences

Eirik Horneland n’a pas caché ses réserves malgré l’exploit récent de son joueur. En conférence de presse, le coach norvégien a été clair : “C’est vraiment un joueur important pour nous. Mais il n’a pas eu l’influence attendue depuis le début de saison.”

Horneland attend désormais que Davitashvili enclenche une dynamique durable : “Il va falloir qu’il enchaîne pour qu’on le voie plus impliqué sur des buts, des passes décisives, des occasions créées. On s’est battus cet été pour le garder. La saison dernière, il a été décisif sur seize buts. Ça reste un joueur clé pour notre équipe.”

L’importance stratégique de Davitashvili pour les Verts

Davitashvili n’est pas seulement un soliste : il est le dynamiteur attendu de la ligne offensive stéphanoise. Sa capacité à faire des différences individuelles, à dribbler et à accélérer, fait de lui une menace constante pour n’importe quelle défense de Ligue 2.

Les dirigeants ont fait le choix stratégique de retenir leur international géorgien, convaincus de sa capacité à aider l’ASSE à retrouver les sommets. Mais cette confiance n’est pas un blanc-seing : à présent, c’est la continuité et l’implication au service du collectif qui sont attendues à chaque J.

La donne est claire : après cette performance de haut vol, l’ASSE et son coach espèrent voir Davitashvili multiplier les coups d’éclat et peser durablement sur les résultats. Pour l’attaquant, comme pour le club, l’enjeu est limpide : la montée en puissance ne doit plus rester un voeu pieux mais devenir une réalité régulière, au fil des semaines à venir.