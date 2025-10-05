L’OL braqué à la maison par Toulouse, les notes des Gones
ASSE Mercato : grosses révélations sur l’été agité de Davitashvili !

L'ASSE s'impose à la Mosson
Bastien Aubert
5 octobre 2025

Entre Ligue 2, mercato et ambitions contrariées, l’été de Zuriko Davitashvili a été particulièrement agité. Récit d’une séquence lunaire.

Zuriko Davitashvili est toujours là et bien là. Alors que beaucoup imaginaient que le jeune international géorgien pourrait quitter l’ASSE cet été pour évoluer à un niveau supérieur, l’attaquant est resté fidèle aux Verts, pour le plus grand soulagement de ses dirigeants.

Selon L’Équipe, Kilmer Sports Ventures avait fixé un principe clair : pas question de voir filer ses meilleurs éléments, même en cas de relégation. Ce fut notamment le cas pour Lucas Stassin, très courtisé cet été. Le Paris FC, prêt à mettre au moins 25 M€, a finalement renoncé face aux 42 M€ demandés par Saint-Étienne. Dans ce contexte, Davitashvili semblait, lui, plus ouvert à un départ, ne souhaitant pas revivre une saison en Ligue 2 comme à Bordeaux.

Pourtant, les négociations se sont vite heurtées à un prix jugé trop élevé, autour de 15 M€, refroidissant les prétendants. Peut-être que les dirigeants stéphanois avaient eux-mêmes l’intention de conserver leur jeune prodige. Une décision qui, au final, s’avère payante pour l’équipe et l’entraîneur Eirik Horneland.

Davitashvili plus ouvert au départ que Stassin ?

Car si le début de saison de Davitashvili avait été en dents de scie – deux buts en sept apparitions et une présence parfois intermittente sur le terrain – l’international géorgien a rappelé tout son talent sur la pelouse de Montpellier (2-0). Lancé par Stassin, il a ouvert le score dès la 2e minute au milieu de quatre adversaires, avant de s’offrir un doublé sur une passe en retrait d’Ebenezer Annan (22e). Une demi-heure de haute volée qui confirme son potentiel et justifie la confiance accordée par Horneland.

« Zuriko fait partie de ces joueurs qui sont incontournables pour moi en ce moment. On sait à quel point il est important pour faire la passe décisive, de mettre la pression sur les défenseurs. Bien sûr, il avait des options cet été, mais on a souhaité qu’il reste parce qu’on voulait garder nos joueurs pour revenir en Ligue 1. Je suis très heureux qu’il soit resté », a affirmé l’entraîneur de l’ASSE. Malgré ses performances parfois irrégulières, Davitashvili est donc devenu un élément clé du dispositif, titularisé 6 fois sur 8 depuis le début de la saison. Le reste parle de lui-même.

