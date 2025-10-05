Revue de presse : Beye lâché par ses joueurs, une recrue phare tourne au vinaigre au Stade Rennais !
ASSE : bonne nouvelle pour Stassin après Montpellier ! 

Lucas Stassin (ASSE)
Bastien Aubert
5 octobre 2025

Plutôt discret lors de la victoire des Verts ce samedi à la Mosson (2-0), l’avant-centre de l’ASSE Lucas Stassin signe son retour parmi les 24 joueurs convoqués en équipe de Belgique Espoirs pour disputer deux rendez-vous décisifs dans les éliminatoires de l’Euro U21 2027. Après une rentrée marquée par le tumulte d’un transfert avorté, le buteur a désormais les yeux tournés vers le terrain. Son nom figure à nouveau sur la feuille pour les chocs face au Pays de Galles et au Danemark.

Les défis du Pays de Galles et du Danemark au programme

Le calendrier s’annonce relevé pour les Diablotins. Le groupe belge débute son parcours par un déplacement dangereux au Pays de Galles, le 10 octobre à Newport. Quatre jours plus tard, il faudra enchaîner contre le Danemark à Westerlo. Ces deux rencontres comptent lourd dans la course à la qualification pour l’Euro U21 2027, une compétition essentielle pour faire grandir cette génération.

La pression monte, car face à deux adversaires réputés solides, les jeunes Belges n’ont pas le droit à l’erreur. L’implication d’un attaquant comme Stassin pourrait faire pencher la balance lors de ces duels déjà capitaux. À la clé, une position favorable pour rentrer de plein pied dans ces éliminatoires au long cours.

Stassin revient après un transfert manqué

Cette sélection a un goût particulier pour Lucas Stassin. Lors du rassemblement de septembre, il n’avait pas répondu à l’appel. La raison ? L’avant-centre de l’ASSE devait digérer la désillusion de son transfert vers le Paris FC, un feuilleton qui aura laissé des traces, comme en témoigne l’offre importante refusée par l’ASSE pour Lucas Stassin.

Aujourd’hui, place à la compétition ! L’attaquant, dont l’avenir prometteur à l’ASSE ne s’est jamais autant confirmé, bénéficie d’une belle occasion de relancer sa dynamique. Pour le staff Espoirs comme pour les supporters stéphanois, voir Stassin retrouver le maillot national est un signal fort pour la suite. La prochaine étape ? Continuer sa progression avec le club forézien tout en pesant sur les plans d’avenir de la Belgique. Les enjeux sont posés, et Lucas Stassin n’a jamais eu autant d’appétit.

À noter, lors du dernier marché estival, la situation s’est clarifiée pour l’attaquant stéphanois, comme le rappelle cet éclairage sur la fin du mercato.

