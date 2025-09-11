L’ASSE a repoussé une nouvelle grosse offre pour Lucas Stassin, venant cette fois de Russie.

L’AS Saint-Étienne aura finalement tenu jusqu’au bout pour Lucas Stassin, qui est finalement resté chez les Verts. L’attaquant belge a été approchée par beaucoup de clubs, dont le CSKA Moscou avec une proposition spectaculaire. En effet, selon Sacha Tavolieri, le club russe était prêt à investir lourdement : une somme fixe de 25 millions d’euros, assortie de 12 millions supplémentaires en primes éventuelles. Une offre qui, sur le papier, aurait représenté une rentrée financière historique pour les Verts.

Une offre balayée

Mais les dirigeants stéphanois ont choisi de ne pas donner suite. La décision ne s’explique pas uniquement par des considérations économiques : le montant, jugé en décalage avec la valeur et le projet sportif autour de l’attaquant, n’a pas suffi à convaincre. Surtout, le contexte géopolitique avec la Russie a pesé lourdement dans la balance.

Ce refus témoigne aussi d’une volonté claire : Saint-Étienne ne souhaitait pas se séparer si facilement d’un joueur sur lequel repose une partie de son avenir sportif. Lucas Stassin reste donc un élément central du projet, et ce choix montre que l’ASSE privilégie sa reconstruction et son identité plutôt qu’un gain financier rapide.