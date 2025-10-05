Auteur d’un doublé salvateur samedi à Montpellier (2-0), Zuriko Davitashvili est en train de s’imposer comme l’une des plus belles armes offensives de l’AS Saint-Étienne version Horneland.

L’ASSE a remporté une victoire en trompe-l’oeil hier à la Mosson (2-0). Portés par un doublé de Zuriko Davitashvili, les Verts ont été bouculés par une jeune mais malchanceuse équipe du MHSC, qui a trouvé deux montants dans la rencontre.

Buteur décisif et joueur imprévisible, l’international géorgien s’est lui encore illustré, confirmant qu’il était bel et bien le « casse-tête » dont parle son entraîneur Eirik Horneland.

Dès la deuxième minute, bien lancé par Lucas Stassin, il s’est faufilé dans la défense héraultaise, éliminant quatre adversaires avant de tromper Simon Ngapandouetnbu d’un tir précis. Une action à la fois instinctive et brillante, qui a parfaitement lancé les Verts. Vingt minutes plus tard, il s’est offert un doublé après une récupération haute d’Ebenezer Annan et une remise idéale. Opportuniste et clinique, l’ancien Bordelais a prouvé qu’il pouvait changer le cours d’un match sur une simple accélération.

« On s’est battu pour l’avoir avec nous cette saison »

Pourtant, fidèle à son style, le Géorgien a alterné fulgurances et disparitions. Brillant pendant une demi-heure, plus discret ensuite, il incarne ce profil de joueur capable d’éteindre et de rallumer la lumière à tout moment. Mais qu’importe : son influence reste capitale dans le dispositif d’Eirik Horneland, qui n’hésite pas à le titulariser régulièrement (6 fois en 8 rencontres de championnat).

Le coach de l’ASSE n’a d’ailleurs pas tari d’éloges sur son joueur : « Zuriko fait partie de ces joueurs incontournables pour moi en ce moment. On sait à quel point il est important pour faire la passe décisive, de mettre la pression sur les défenseurs. Bien sûr, il avait des options cet été, mais on a souhaité qu’il reste parce qu’on voulait garder nos joueurs pour revenir en Ligue 1. Je suis très heureux qu’il soit resté, on s’est battu pour l’avoir avec nous cette saison. »