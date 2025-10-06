Grâce à un doublé de Zuriko Davitashvili, l’ASSE a frappé un grand coup samedi à Montpellier (2-0) et s’offre un bol d’air avant la trêve internationale. Plus qu’une victoire, c’est une déclaration d’intentions : les Stéphanois veulent retrouver leur place au sommet et ne s’en cachent plus.

L’ASSE de retour ? La promesse est lancée ! « C’est important de gagner contre Montpellier parce qu’ils ont une bonne équipe, des joueurs de qualité », a confié Zuriko Davitashvili après le coup de sifflet final ce samedi à la Mosson. L’attaquant géorgien a fait basculer la rencontre à lui seul, une semaine seulement après la désillusion contre Guingamp.

« Enchaîner après Guingamp ? Bien sûr que c’est difficile. Mais c’était important de décrocher cette victoire avant la trêve internationale. Après une défaite, revenir ici, à Montpellier, et gagner, c’est fort. On a fait le boulot, et notre plan a bien fonctionné », a-t-il admis. Le message est clair : l’ASSE a repris des couleurs et n’entend pas s’arrêter en si bon chemin. Car derrière les buts et l’émotion, il y a une philosophie de travail que Davitashvili n’oublie pas de rappeler : « On travaille tous les jours. Chaque jour, on essaie de corriger nos erreurs, de mieux jouer, de mieux défendre. On est une équipe en construction, et on va s’améliorer avec le temps. Je trouve que le processus se passe bien, et qu’on a une bonne équipe. C’est un travail de longue haleine, mais je suis convaincu qu’on est sur la bonne voie. On fait encore quelques erreurs, mais c’est le football. »

« On est de retour »

Cette victoire de l’ASSE n’est pas anodine. Elle marque une rupture avec les doutes et les critiques des dernières semaines, un tournant dans la saison. Plus qu’un simple succès, elle symbolise la résilience stéphanoise, cette capacité à se relever quand beaucoup les croyaient vacillants. « Je pense qu’on a envoyé un message assez clair aux autres équipes. On est de retour. Ce sont les points qu’on voulait prendre. Et maintenant, on veut continuer à jouer un beau football. À domicile, avec 35 000 personnes derrière nous, c’est incroyable de vivre ça. Après la trêve, on sera de retour », assure le Géorgien.

Les ambitions sont désormais assumées, et Davitashvili ne s’en cache pas : « On doit gagner les matchs, et notre objectif, tout le monde le connaît : c’est de remonter en Ligue 1. » Dans le Forez, cette phrase résonne comme une promesse. Le public de Geoffroy-Guichard, passionné et exigeant, n’attend que ça : voir son équipe reprendre sa place parmi l’élite.