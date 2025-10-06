Le défenseur marocain s’apprêtait à rejoindre sa sélection…

Selon BFM Marseille Provence, le défenseur central de l’Olympique de Marseille, Nayef Aguerd, a été agressé ce lundi à l’aéroport de Marignane, alors qu’il s’apprêtait à s’envoler pour rejoindre la sélection marocaine.

Pas de plainte déposée par Aguerd

Aguerd était au salon VIP pour attendre son vol en direction du Maroc, afin de rejoindre sa sélection, lorsqu’un individu est venu lui demander son numéro de téléphone et un selfie. L’individu a alors haussé le ton et tenté de gifler le défenseur de l’OM. L’agresseur a été rattrapé par les forces de l’ordre. Quant au joueur, il n’a pas déposé plainte.