Revue de presse espagnole : Rodrygo se lâche au Real Madrid, l’avenir de Flick déjà scellé au FC Barcelone

Voici la revue de presse espagnole en date du mardi 7 octobre 2025 : Rodrygo lâche ses vérités au Real Madrid et l’avenir déjà scellé d’Hansi Flick sur le banc du FC Barcelone.

AS : « Je voulais rester à Madrid »

Rodrygo lâche ses vérités au Real Madrid : « Xabi Alonso sait que je préfère jouer à gauche mais je lui ai dit que je pouvais évoluer partout. Cet été, j’ai passé un mauvais moment mais je l’ai dépassé. Je voulais rester ici. Mbappé ? C’est un phénomène. »

MARCA : « Nous sommes uniques »

Marca met en avant la dernière statistique énorme sur l’Espagne, seule équipe d’Europe à n’avoir perdu aucun match à domicile lors d’une phase éliminatoire d’une Coupe du Monde ! Cela dure depuis 1934 et 61 matches : 51 victoires et 10 nuls.

SPORT : « Confiance absolue »

Si le doute sur l’avenir d’Hansi Flick pouvait être permis suite à la mauvaise passe du FC Barcelone, Sport les a levés : Joan Laporta garde une confiance absolue en son coach allemand, avec qui il a échangé lors du vol retour de Séville ce dimanche.

MUNDO DEPORTIVO : « Chèque au Barça »

Si l’avenir de Flick est donc déjà scellé sur le banc du Barça, il sait que plusieurs axes doivent être améliorés : la défense est trop haute, le manque d’intensité sur la durée d’un match, le milieu souffre trop d’un marquage sur l’homme et la dépendance à Pedri est trop marquée.