À un petit point derrière le Paris Saint-Germain après sept journées, l’Olympique de Marseille peut-il enquiquiner durablement le champion de France cette saison en Ligue 1 ? Le débat est ouvert.

« Il se passe quelque chose à Marseille »

« Je me rappelle avoir vu le peuple marseillais lancer ce même débat la saison dernière à pareille époque. Vite éteint par la lourde défaite face au PSG à l’Orange Vélodrome lors du premier Classico de la saison, le 27 octobre 2024 (0-3). Justement, ce cuisant antécédent doit servir de base pour ne pas s’enflammer mais juste rappeler à quel point l’OM a changé en un an. Dans l’an II du projet De Zerbi, le club phocéen a modifié plusieurs étages de la fusée en validant d’abord sa qualification en Ligue des Champions puis en opérant cet été un recrutement malin et ambitieux afin de rester aux trousses de son grand rival.

Dire que l’OM sera donc le rival numéro 1 du PSG cette saison n’a rien d’infâmant. Les pépins physiques de l’effectif de Luis Enrique aidant, le club phocéen a montré depuis le début de la saison qu’il pouvait de nouveau le vaincre mais aussi briller en Europe tout en proposant du beau jeu, loin des bouillies de football en 2024-2025. Pour parfaire ce tableau, et c’est sans doute là le plus important, De Zerbi dispose d’un effectif enfin construit en qualité et en quantité pour performer sur le long cours. Les aléas du toujours délicat contexte marseillais offriront les derniers ingrédients de ce feuilleton haletant qui n’en est qu’à ses prémices. »

Bastien AUBERT