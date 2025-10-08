FC Barcelone : Flick explose contre Yamal à cause du PSG !
ASSE : un poids lourd totalement surprise et inédit débarque à Saint-Étienne !

Larry Tanenbaum, propriétaire de l'ASSE, lors du derby face à l'OL.
Bastien Aubert
8 octobre 2025

Un nouveau renfort débarque à l’AS Saint-Étienne et pas des moindres puisqu’il s’agir d’un cadre en termes d’énergie. C’est une grande première dans le milieu du football.

L’AS Saint-Étienne franchit un cap dans ses partenariats. Le club forézien vient d’annoncer a annoncé l’arrivée d’Ohm Énergie comme nouveau sponsor sur la manche du maillot de l’équipe masculine, marquant le premier partenariat de l’ASSE avec un fournisseur d’énergie. Ohm Énergie, créé en 2018 par François Joubert, ancien cadre d’EDF, s’est rapidement imposé sur le marché français comme un acteur engagé dans les énergies renouvelables. 

Le partenariat avec l’ASSE ne se limite pas à la visibilité sur le maillot : à partir du 1er janvier 2026, le Centre sportif et administratif Robert Herbin sera alimenté par l’énergie verte d’Ohm Énergie. Le club pourra également compter sur une présence accrue du sponsor dans le stade Geoffroy-Guichard, avec des affichages sur les écrans géants et le système LED dynamique, renforçant la visibilité de la marque auprès des supporters et du public national. Avec près de 300 000 clients, particuliers et professionnels, Ohm Énergie s’affiche comme un partenaire stratégique et innovant pour les Verts.

Tout premier partenariat sportif pour Ohm Énergie

Arnaud Jaouen, Directeur Général Adjoint de l’ASSE, souligne : « L’AS Saint-Étienne est heureuse de signer avec Ohm Énergie son tout premier partenariat avec un fournisseur d’énergie. En promouvant une énergie verte, locale et en circuit court, Ohm Énergie s’inscrit parfaitement dans les valeurs du club et sa démarche RSE Vert l’Avenir. »

Pour François Joubert, Directeur Général d’Ohm Énergie, ce partenariat est également une première dans le sport : « Chez Ohm Énergie, nous sommes fiers de réaliser notre tout premier partenariat sportif avec l’AS Saint-Étienne. Cette alliance est un nouveau signe de notre engagement en faveur des territoires et nous permet de nous ancrer dans le bassin stéphanois. Il va assurer une visibilité nationale profitable à notre marque tout en répondant aux attentes du club en matière de fourniture d’énergie. »

ASSELigue 2
#A la une#OFFICIALISATION

