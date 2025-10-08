Le propriétaire de l’OM, Frank McCourt, a cédé une grosse partie du capital d’une de ses entreprises, ce qui va lui rapporter 275 M€.

Ce mercredi, la presse spécialisée américaine révèle que Frank McCourt a cédé 77% des parts de sa société d’investissements MGG, spécialisée dans les prêts directs, à Conning & Company, filiale de Generali Investments. Cette transaction, qui a été finalisée le 1er octobre, a fait tomber 275 M€ (320 M$) dans les caisses du propriétaire de l’OM. De l’argent qui ne sera pas destiné à financer quoi que ce soit du côté de Marseille mais qui permettra de combler un éventuel déficit en fin de saison, comme l’homme d’affaires le fait régulièrement depuis son arrivée en Provence en 2016.

Une saison à l’équilibre ?

D’ailleurs, fatigué de devoir remettre au pot systématique, Frank McCourt a demandé à Pablo Longoria de parvenir à l’équilibre budgétaire dans les plus brefs délais. Pour cela, l’OM doit disputer la Champions League chaque saison. L’élimination lors des play-offs à l’été 2023 avait plongé le club dans la crise, aussi bien au niveau sportif que financier. Il s’en est suivi une grande lessive à l’été 2024 ayant occasionné des pertes importantes à la fin de la saison. Comme toujours, Frank McCourt a fait le nécessaire pour que l’obstacle DNCG soit passé sans problème.

Bien parti pour réaliser une grande saison, aussi bien en Ligue 1 qu’en Champions League, l’OM pourrait réaliser son premier exercice bénéficiaire depuis des années. Mais dans le pire des cas, il sait que son puissant propriétaire, qui ne cesse de répéter qu’il ne veut pas vendre le club, a les moyens d’effacer les ardoises les plus conséquentes !