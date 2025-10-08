Légende du football mondial, Zinédine Zidane sera prochainement au Vélodrome dans le cadre d’un événement familial. L’occasion pour le public marseillais de revoir l’enfant du pays.

A partir d’août 2026, Zinédine Zidane va revenir dans le football professionnel. Cinq ans après son départ du Real Madrid, le champion du monde 1998 va succéder à Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. En attendant, il profite de ses derniers mois de liberté pour mener à bien des actions caritatives ou aider au développement de projets familiaux. C’est l’un d’entre eux qui va le reconduire à Marseille, et plus précisément au stade Vélodrome.

Un événement organisé par @UniverseFootball

Fabrizio Romano vient en effet d’annoncer que Zinédine Zidane se produire dans l’enceinte du boulevard Michelet à une date non précisée dans le cadre d’un événement organisé par @UniverseFootball. Il s’agit d’un salon aixois consacré au football et auquel il participe depuis quelques années. Auparavant, il avait lieu à Aix-en-Provence mais, cette fois, donc, il devrait avoir lieu au Vélodrome.

L’occasion pour les supporters de l’OM de voir le plus grand joueur marseillais de l’histoire se produire au Vélodrome. Ce qui s’est trop rarement produit durant sa carrière de joueur. Quand il a eu la possibilité de jouer pour l’OM, son club de cœur, en 1992, Zinédine Zidane a préféré signer à Bordeaux, par crainte que la pression ne soit trop grande dans sa ville. Et après, il est devenu trop fort pour le football français…