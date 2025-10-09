Le 25 août dernier, Le Progrès révélait que l’AS Saint-Étienne travaillait à la prolongation de son jeune attaquant N’Guessan. Une information qui laissait espérer une issue positive pour le joueur formé au club. Mais plusieurs semaines plus tard, les négociations semblent au point mort.

N’Guessan : entre ambitions salariales et manque de perspectives

Les discussions échoue sur les prétentions salariales jugées élevées par la direction stéphanoise. Si le joueur et son entourage souhaitent une revalorisation à la hauteur de son potentiel, le club reste prudent dans sa politique de prolongation. Résultat : le dossier traîne, et un départ n’est plus à exclure.

Actuellement engagé à la Coupe du monde U20, N’Guessan enchaîne les titularisations malgré son jeune âge. Souvent remplacé à la pause, ses performances restent mitigées, mais il conserve la confiance de son sélectionneur.

Pourtant, son avenir à l’ASSE semble s’assombrir. Lucas Stassin, solidement installé comme numéro 9 titulaire, ferme la porte à un temps de jeu conséquent pour le jeune attaquant. L’été dernier, beaucoup imaginaient le départ de Stassin, des offres importantes étaient même sur la table mais la direction a décidé de le conserver. Un choix qui complique fortement la situation de N’Guessan.

Duffus, un recrutement qui change la hiérarchie

Autre élément pesant dans le dossier : l’arrivée de Joshua Duffus. L’attaquant anglais a bouleversé la hiérarchie en devenant la principale doublure de Stassin, reléguant N’Guessan au troisième rang. Un coup dur pour le Stéphanois, qui espérait à la fois du temps de jeu et une meilleure reconnaissance contractuelle.

Or, même Duffus ne bénéficie que d’un temps de jeu limité cette saison, ce qui laisse peu d’espoir à N’Guessan pour s’imposer à court terme.

Paul Eymard : entre projet sportif et tentation étrangère

Le cas de Paul Eymard est différent. Le jeune milieu de terrain est proche de signer son premier contrat professionnel avec les Verts, mais son entourage reste à l’écoute d’offres venues de l’étranger. L’Inter Milan aurait notamment manifesté un intérêt concret, avec une proposition financière bien supérieure à celle de l’ASSE.

Cependant, le joueur accorde une grande importance au projet sportif. Il sait que la porte du groupe professionnel n’est pas fermée à Saint-Étienne. La progression de jeunes comme Luan Gadegbeku et Nadir El Jamali montre que le staff n’hésite pas à faire confiance aux talents du centre de formation.

Eymard le sait : s’il prolonge, le temps de jeu pourrait rapidement arriver. Reste à savoir si la promesse de minutes sur le terrain pèsera plus lourd que l’attrait d’un grand club européen et d’un contrat plus lucratif.

Des décisions imminentes

Les prochaines semaines seront décisives pour ces deux jeunes espoirs. Entre ambitions personnelles, perspectives sportives et contraintes budgétaires, l’ASSE devra trouver le juste équilibre pour éviter de perdre deux de ses talents les plus prometteurs.