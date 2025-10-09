Le remplaçant d’Habib Beye est connu… et c’est une ancienne cible de l’ASSE !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Pourquoi N’Guessan et Paul Eymard n’ont toujours pas prolongé à l’ASSE ?

Pourquoi N’Guessan et Paul Eymard n’ont toujours pas prolongé à l’ASSE ?
Louis Chrestian
9 octobre 2025

Le 25 août dernier, Le Progrès révélait que l’AS Saint-Étienne travaillait à la prolongation de son jeune attaquant N’Guessan. Une information qui laissait espérer une issue positive pour le joueur formé au club. Mais plusieurs semaines plus tard, les négociations semblent au point mort.

N’Guessan : entre ambitions salariales et manque de perspectives

Les discussions échoue sur les prétentions salariales jugées élevées par la direction stéphanoise. Si le joueur et son entourage souhaitent une revalorisation à la hauteur de son potentiel, le club reste prudent dans sa politique de prolongation. Résultat : le dossier traîne, et un départ n’est plus à exclure.

Actuellement engagé à la Coupe du monde U20, N’Guessan enchaîne les titularisations malgré son jeune âge. Souvent remplacé à la pause, ses performances restent mitigées, mais il conserve la confiance de son sélectionneur.

Pourtant, son avenir à l’ASSE semble s’assombrir. Lucas Stassin, solidement installé comme numéro 9 titulaire, ferme la porte à un temps de jeu conséquent pour le jeune attaquant. L’été dernier, beaucoup imaginaient le départ de Stassin, des offres importantes étaient même sur la table mais la direction a décidé de le conserver. Un choix qui complique fortement la situation de N’Guessan.

Duffus, un recrutement qui change la hiérarchie

Autre élément pesant dans le dossier : l’arrivée de Joshua Duffus. L’attaquant anglais a bouleversé la hiérarchie en devenant la principale doublure de Stassin, reléguant N’Guessan au troisième rang. Un coup dur pour le Stéphanois, qui espérait à la fois du temps de jeu et une meilleure reconnaissance contractuelle.
Or, même Duffus ne bénéficie que d’un temps de jeu limité cette saison, ce qui laisse peu d’espoir à N’Guessan pour s’imposer à court terme.

Paul Eymard : entre projet sportif et tentation étrangère

Le cas de Paul Eymard est différent. Le jeune milieu de terrain est proche de signer son premier contrat professionnel avec les Verts, mais son entourage reste à l’écoute d’offres venues de l’étranger. L’Inter Milan aurait notamment manifesté un intérêt concret, avec une proposition financière bien supérieure à celle de l’ASSE.

Cependant, le joueur accorde une grande importance au projet sportif. Il sait que la porte du groupe professionnel n’est pas fermée à Saint-Étienne. La progression de jeunes comme Luan Gadegbeku et Nadir El Jamali montre que le staff n’hésite pas à faire confiance aux talents du centre de formation.

Eymard le sait : s’il prolonge, le temps de jeu pourrait rapidement arriver. Reste à savoir si la promesse de minutes sur le terrain pèsera plus lourd que l’attrait d’un grand club européen et d’un contrat plus lucratif.

Des décisions imminentes

Les prochaines semaines seront décisives pour ces deux jeunes espoirs. Entre ambitions personnelles, perspectives sportives et contraintes budgétaires, l’ASSE devra trouver le juste équilibre pour éviter de perdre deux de ses talents les plus prometteurs.

ASSE
#A la une#RUMEURS

Les plus lus

Le remplaçant d’Habib Beye est connu… et c’est une ancienne cible de l’ASSE !
ASSE...

Le remplaçant d’Habib Beye est connu… et c’est une ancienne cible de l’ASSE !

Par Louis Chrestian
FC Nantes : Anthony Lopes parti pour durer ?
FC Nantes...

FC Nantes : Anthony Lopes parti pour durer ?

Par Louis Chrestian
OM : De Zerbi heureux du départ de Rabiot !
Ligue 1...

OM : De Zerbi heureux du départ de Rabiot !

Par Louis Chrestian
Pourquoi N’Guessan et Paul Eymard n’ont toujours pas prolongé à l’ASSE ?
ASSE...

Pourquoi N’Guessan et Paul Eymard n’ont toujours pas prolongé à l’ASSE ?

Par Louis Chrestian
ASSE : Djylian N’Guessan n’y arrive toujours pas…
ASSE...

ASSE : Djylian N’Guessan n’y arrive toujours pas…

Par Louis Chrestian
Coup de tonnerre au Stade Rennais : un ultimatum lancé à Habib Beye !
Stade Rennais...

Coup de tonnerre au Stade Rennais : un ultimatum lancé à Habib Beye !

Par Louis Chrestian
Le PSG prêt à vendre Hakimi… pour 90M€ ! Le Real veut frapper un énorme coup
PSG...

Le PSG prêt à vendre Hakimi… pour 90M€ ! Le Real veut frapper un énorme coup

Par Louis Chrestian
Lamine Yamal tentant de déborder Nuno Mendes lors de Barça-PSG.
FC Barcelone...

Le FC Barcelone contraint de vendre Yamal au PSG ?

Par Raphaël Nouet
Vue de Geoffroy-Guichard avant un match.
ASSE...

ASSE : le Chaudron va battre un record face au Mans

Par Raphaël Nouet
Zinédine Zidane saluant Kylian Mbappé lors de sa présentation au Real Madrid.
Equipe de France...

Zidane – Mbappé, Cissé flingue la comparaison !

Par Raphaël Nouet
Fayza Lamari
Liga...

Fayza Lamari fait des révélations croustillantes sur la vie privée de Kylian Mbappé  

Par Bastien Aubert
Nathan Ngoy (LOSC)
Ligue 1...

RC Lens – LOSC (3-0) : à Lille, on n’a toujours pas digéré la fessée lensoise à Bollaert !

Par Bastien Aubert
FC Nantes : Praud vide son sac sur son passage au FCN, Kita le reprend de volée ! 
FC Nantes...

FC Nantes : Praud vide son sac sur son passage au FCN, Kita le reprend de volée ! 

Par Bastien Aubert
Nayef Aguerd (OM)
Ligue 1...

OM Mercato : Benatia a ferré la recrue qui fait trembler le PSG et toute la Ligue 1

Par Bastien Aubert
Jude Bellingham en action avec le Real Madrid.
Liga...

Sans Mbappé, le Real Madrid s’impose en amical, Bellingham et Endrick ont marqué

Par Raphaël Nouet
L'expulsion de Ganiou à Auxerre samedi dernier.
Ligue 1...

Ganiou (RC Lens) connaît sa sanction

Par Raphaël Nouet
Le propriétaire de l'OM, Frank McCourt, lors d'un match au Vélodrome.
Ligue 1...

OM : McCourt fait entrer 275 M€ dans les caisses

Par Raphaël Nouet
Pierre Ménès avant un match à Strasbourg.
FC Nantes...

Pierre Ménès ne voit pas le FC Nantes descendre directement

Par Raphaël Nouet
Cristiano Ronaldo en compagnie de Georgina Rodriguez lors d'un événement.
Liga...

Cristiano Ronaldo : 1 milliard au compteur !

Par Raphaël Nouet
La star du FC Barcelone Lamine Yamal lors du choc contre le PSG en Champions League.
ASSE...

Les infos du jour : le PSG prêt à tout pour Yamal (FC Barcelone), la vérité sur la rumeur Neymar à l’OM et l’avenir de Beye à Rennes en pointillés

Par Raphaël Nouet
Pierre Ménès lors d'un match à Angers.
Ligue 1...

RC Lens : Ménès annonce une grande saison pour les Sang et Or !

Par Raphaël Nouet
Lucas Stassin en action lors de la victoire de l'ASSE à Montpellier.
ASSE...

ASSE : les Verts écrasent la L2, un trophée promis à Stassin

Par Raphaël Nouet
Le président de la Liga, Javier Tebas.
FC Barcelone...

FC Barcelone : Tebas confirme une décision qui va révolter les Blaugranas

Par Raphaël Nouet
L'ancien propriétaire de l'OL John Textor lors de la cérémonie du Ballon d'Or.
Ligue 1...

OL : Textor réclame une somme affolante aux Gones !

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet