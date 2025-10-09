OM : De Zerbi heureux du départ de Rabiot !

C’est une déclaration qui risque de faire du bruit du côté de Marseille !

Dans une interview accordée au Corriere Della Sera, Roberto De Zerbi est revenu sur le départ explosif d’Adrien Rabiot en début de saison… et le moins qu’on puisse dire, c’est que le coach de l’OM ne semble pas regretter une seule seconde le départ du milieu français.

Toujours franc dans ses propos, De Zerbi n’a pas mâché ses mots :

“Je n’ai jamais vu ça. Et je viens de la rue. Mais cela nous a fait du bien, car le club a choisi de se passer de Rabiot, qui n’a pas voulu faire un pas en arrière.”

Une sortie choc, signée d’un entraîneur connu pour sa franchise et son exigence. Pour De Zerbi, le départ de Rabiot a agi comme un électrochoc au sein du vestiaire olympien.

Un mal pour un bien à Marseille

Depuis ce départ tonitruant, l’OM semble avoir retrouvé de la stabilité.

Le club phocéen s’est parfaitement réinventé avec les arrivées de Matt O’Riley et Arthur Vermeeren, deux recrues déjà très appréciées du Vélodrome.

Adrien Rabiot, lui, n’est désormais qu’un lointain souvenir sur la Canebière.

Un épisode houleux qui, finalement, pourrait bien avoir été le tournant positif de la saison marseillaise.