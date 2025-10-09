ASSE Mercato : un géant italien se positionne pour Stassin en janvier
OM Mercato : l’option d’achat de Pavard levée plus vite que prévue ?

Benjamin Pavard en action lors du match de l'OM à Metz.
Raphaël Nouet
9 octobre 2025

Selon les informations de la presse italienne, l’OM ne souhaiterait pas perdre de temps pour recruter définitivement Benjamin Pavard, auteur d’excellents débuts sous le maillot blanc.

Ce jeudi, le journaliste Nicolo Schira annonce que « l’Olympique de Marseille est très satisfait des performances de Benjamin Pavard et travaille déjà pour le conserver définitivement à la fin de la saison. Les Phocéens ont une option d’achat de 15 M€ auprès de l’Inter Milan et se sont déjà mis d’accord avec le défenseur central pour un contrat jusqu’en 2029″. Prêté le 1er septembre par les Nerazzurri, le Nordiste n’aura eu besoin que de cinq semaines pour mettre tout le monde d’accord à Marseille.

Avec lui, l’OM a gagné 5 de ses 6 matches !

Arrivé en Provence alors que l’OM connaissait un début de saison délicat, marqué par des défaites à Rennes (0-1) et à Lyon (0-1), Benjamin Pavard a permis, avec Nayef Aguerd, de considérablement consolider l’arrière-garde. Dès son premier match, le 12 septembre face à Lorient (4-0), il a permis à son équipe de conserver ses cages inviolées pour la première fois de la saison. Et, cerise sur le gâteau, il a marqué le premier but marseillais ce soir-là. Depuis, en six matches toutes compétitions confondues, il n’a connu la défaite qu’à une seule reprise, à Madrid (1-2), sur deux pénaltys, dont un controversé. Il a gagné les cinq autres rencontres.

Aligné soit au poste de latéral droit, soit en défense centrale, Benjamin Pavard se montre très régulier dans l’excellence. En outre, son état d’esprit de gagneur, cultivé au Bayern Munich et à l’Inter Milan, trouve un écho très positif au sein du vestiaire. Il n’est donc pas étonnant que la direction de l’OM songe dès à présent à le recruter définitivement !

